生辰變死忌！男子自衛帶槍慶生　走火轟斃親姊　獲母求情判刑出爐

生辰變死忌！愛爾蘭男子德里克（Derek Boyd）聲稱為了自衛及保護家人，攜同從非法途徑購得的手槍出席姐姐的生日派對，惟期間槍枝意外走火，子彈射中姐姐，令她失血過多而亡。德里克以為姐姐的傷勢不會致命，案發後逃離現場，其後透過律師聯繫警方承認罪責，為誤殺姐姐而極度傷痛，願意受懲罰；其母則為兒子的罪行求情，形容，「他將在餘生中悔恨這場噩夢」。案件日前宣判，德里克因非法持有槍械及過失殺人罪，扣除緩刑後，判監2年。



愛爾蘭男子德里克．博伊德攜槍出席姐姐桑德拉的生日派對，槍枝竟意外走火，子彈射中姐姐，令她失血過多而亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，28歲的犯人德里克表示，其1名外甥子在案發的數周前被打，於是他去找對方討回公道，詎料對方有黑幫背景，自此一家人常受黑幫騷擾。德里克聲稱「為了保護家人」，決定透過非法途徑取得槍支武裝自己，事發當晚，即今年3月19日，其姐姐、34歲的5孩之母桑德拉（Sandra Boyd）在都柏林芬格拉斯（Finglas）家中舉辦生日派對，德里克偷偷把已上膛的手槍揣在口袋中，以「護送」1名女親友離開。其後德黑克返回屋內，當解除上膛並退出子彈時槍枝突然走火，站在附近的桑德拉意外中彈。

德里克憶述當時聽到一聲巨響，然後就見到姐姐桑德拉倒臥地上。他走到姐姐身旁，請親人幫助她，後來他聽到有人說「她會沒事的，快跑吧」，於是他倉皇逃離現場。警方其後到場，發現桑德拉仍有生命體徵，但因子彈傷及心臟，傷勢過重，送院後證實不治。事發後警方一度被告知有1名「持槍歹徒」闖入屋中，槍傷了桑德拉後逃跑。

34歲的桑德拉育有5名孩子，卻意外中槍身亡。（網上圖片）

德里克後來透過律師聯繫警方承認罪責，並表示希望受到懲罰。他被捕後告訴警察，對於這樣傷害並離開姐姐而感到抱歉和難過，強調與姐姐關係親密，絕不會故意傷害她。他承認誤殺罪及非法持有半自動手槍和彈藥，又指自己「犯下了不可饒恕的罪行」，餘生將要付上代價，又認為買槍是「一生中最大的錯誤」。

桑德拉及德里克的母親特蕾莎（Teresa Boyd）在早前的聽證會上表示，桑德拉的5名子女現時由她照顧，而德里克已經為此事懊悔，請求法官讓兒子出獄，「他將在餘生中悔恨這場噩夢，我希望可以時光倒流，讓所有的孩子和我在一起」。她指這場致命槍擊事件讓他們的家庭支離破碎，並令兒子「破碎得無法比擬」。

法官在上周五（16日）宣判，指出「這是一起悲慘、嚴重且不尋常的案件」，認為德里克為了「保護家人」而透過非法途徑取得不懂如何安全使用的槍械，卻諷刺地因此傷害到家人，但考慮到姐弟倆的親密關係，及德里克的自責和家人的原諒，最終判處他非法持槍5年徒刑，緩刑3年；過失殺人罪4年徒刑，緩刑2年，兩項判決同時執行，即德里克需要服刑2年。

（綜合）