日裔撲克女神比賽高招擾敵　 「走光戰術」令對手分心　影片瘋傳

比賽要贏人，擾敵都是招數之一！日裔撲克女選手日前參加德州大賽，穿了一件黑色低胸晚裝，並在比賽期間出牌時走光，令對手不禁斜眼偷看分心，連主持人也看不過眼，要求她「注意一下！」，比賽影片隨即在網上瘋傳。女選手事後聲言是戰略之一，惹來網民議論。



日裔女選手Sashimi在本月7日，在推特上發布一段影片，是她參加美國拉斯維加斯舉行的德州撲克比賽，當時她身穿著黑色薄紗低胸晚裝參賽，其間出牌時一揮手春光外洩，而Sashimi正專心思考着如何出下一張牌，而坐在她旁邊的男選手似乎不禁斜眼偷看，Sashimi則專心比賽，此時主持人也看不過眼，提醒她整理夜服，「Sashimi請注意一下」。

影片隨即在網路上瘋傳，Sashimi曾對於走光一事致歉，不過她坦言是故意這樣做，當日她穿的是假胸，為的是令對手分心，而她這次惡作劇為她吸引更多粉絲，「雖然我一點也不覺得抱歉，但還是假裝跟大家道歉一下。」

日裔女選手Sashimi早前參加美國拉斯維加斯舉行的德州撲克比賽。（影片截圖）

不過事件引來網民議論紛紛，有網民撐：「這真是太讓人分心了」、「妳的主意真棒」、「這是一個非常好的策略」；不過也有不少人鬧爆Sashimi的動舉，認為相當低俗。