女大學生以健美比賽為目標　單親媽不喜歡仍支持追夢：只想你開心

「如果你真係好鍾意呢樣嘢，媽咪無論係錢銀上定精神上都會出盡力支持！」日前有女生發文，表示現以參加健美比賽為目標，但媽媽素來認為她壯實的肌肉線條不美觀，不喜歡她健身，可是當知道這是女兒的夢想，還是願意無條件支持，令樓主極感動。樓主回想起自幼家貧，年幼喪父，兄妹倆由母親養大，雖然收入微薄，但卻始終鼓勵兄妹學習不同事物，一句「媽咪淨係想你開開心心」，就令到她及一眾網民感動不已！



樓主在討論區表示母親一向不喜歡她的肌肉線條，但當知道她以健美比賽為目標仍願無條件支持，令她非常感動。（非當事人，GettyImages）

該名女大學生在Dcard發文，稱其父早逝，母親獨自撫養她及哥哥長大。由於一家三口全靠母親工作養家過活，故家境清貧。縱然母親收入甚微，但多年來仍盡力讓她及哥哥學習不同的東西，開拓視野。後來她上了大學，就沒有再問媽媽要零用錢。

樓主上大學後迷上了健身，亦渴望參加健美比賽，但媽媽卻時常嫌棄她有太多的肌肉不好看，「佢平時成日嫌我練到一舊舊唔好睇」。最近她向媽媽說明參加健美比賽的目標，但沒有透露比賽要花費大量金錢，沒想到媽媽竟然願意支持，「佢第二日好認真咁同我講：『阿女，媽咪乜都唔識，淨係想你開心，無論係錢銀上定精神上都會出盡力支持！』」。樓主從沒想過會得到媽媽支持，明明媽媽一向不喜歡她練得壯實，生活又節儉，但仍無條件支持她追夢，令她感動不已，遂發文邀請網民分享「一人一件屋企人令你感動嘅事」。

有健美同好認為女生受各種因素影響，要參加健美比賽並不容易，但仍支持樓主追夢。（《sweethome》劇照）

帖文引來網民熱議，有健美同好支持樓主，認為參加健美比賽的門檻不低，「有啲最少練4、5年，好燒錢」、「加油！支持你！」。有不少人就覺得樓主母親完美詮釋「偉大阿媽」，無論何事都會支持子女。亦有網民分享經歷，感謝父母對自己的愛，「同老豆感情唔算好，結果有一次無意中發現佢set咗我生日做手機密碼」、「成日喺自修室温到好夜先返屋企，屋企人永遠都會將啲飯餸、湯熱住等我返嚟食飯」，令人感慨生活上的小點滴也充滿着父母的愛。