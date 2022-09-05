澳女裸拳比賽首奪冠　當眾掀起上衣故意走光派福利　粉絲全暴動

格鬥比賽已經不是男性的專利，越來越多女性也加入格鬥圈。一名澳洲女子格鬥選手在泰國參加裸拳比賽，在冠軍戰中僅花幾秒鐘就解決對手，讓她興奮地在擂台上掀開上衣，露出雙峰，現場觀眾看了也忍不住叫囂，畫面被PO到Twitter上，連她也轉發到自己的IG，讓人隔著螢幕也能感受到她奪冠的喜悅。



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這名女子格鬥選手Tai Emery在9月3日進行生涯首場裸拳格鬥冠軍賽（BKFC），對手是參加過60場比賽的泰拳老將Rung-Arun Khunchai。只見Emery一下子下鉤拳，隨後再來個左鉤拳，沒幾秒鐘就輕鬆KO對方，讓她最後拿下冠軍。Emery奪冠後興奮到不行，整個人跳上擂台的圍繩上，接著竟然掀開上衣，豪不遮掩地露出雙峰，現場觀眾見狀也興奮到失控。

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突如其來的舉動讓場邊評論員笑說「沒見過這麼有趣的慶祝方式」。Emery也將這段影片分享到自己IG上，她向曾經給她一頓飯、提供休息地方、訓練場所、指導過也相信她的每一個人表達感謝，她為這個目標感到驕傲。

據《ETtoday新聞雲》報導，擁有著結實身材的Emery在還沒進入格鬥世界前，一直在美式足球界打拼，近幾年才轉戰格鬥圈。去年（2021）在和BKFC簽約之前，她曾參加過兩場業餘綜合格鬥賽及三場泰拳比賽，但都沒拿下勝利，直到這次的比賽才讓她首嚐冠軍滋味。

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