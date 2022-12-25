收藏多年聖誕禮物無晒！家人以1理由全扔掉　女生：灰到唔想講嘢

睡房是自己私人空間，若有其他人來打擾基至移動物件當然會感到不滿。近日就有女生發文指有日外出，回家後卻以往存放多年聖誕禮物的儲物櫃竟被清空，原來是家人擅自為自己房間打掃並順道清理掉。樓主因而感到不滿並表示雖然有些東西真的沒用，但質疑家人無理由不問自己便把東西扔掉，更稱「一諗起每年交換返黎嘅禮物無哂就好火滾」，帖文卻惹來網民兩極意見。



有女生發文指有日外出，回家後卻以往存放多年聖誕禮物的儲物櫃竟被清空，原來是家人擅自為自己房間打掃並順道清理掉。(isaac-martin on Unsplash)

該女生在香港討論區以「屋企人因為執房掉哂我咁多年交換返黎嘅聖誕禮物」為題發帖，指家人習慣偶爾會去自己房間進行清潔，剛好有日外出，回家卻發現平日專門擺放歷年交換聖誕禮物的儲物櫃被清空，詢問家人才得知原來對方擅自為其房間打掃，看見櫃內有儲存多年的垃圾便順道清理掉。

樓主表示雖然有些東西真的沒用，如水杯和毛公仔，「但係你都無理由問都唔問我，就掉晒我啲嘢」，又指現在完全不想和家人說話，無奈詢問他人是否每個家庭都有家人喜歡幫忙扔東西，更稱「我依家一諗起每年交換返嚟嘅禮物無晒就好火滾」。

樓主表示雖然有些東西真的沒用，如水杯和毛公仔，「但係你都無理由問都唔問我，就掉哂我啲野架」。（《就愛斷捨離》劇照）

不少網民都認為樓主家人不應私自扔掉別人的東西，多管閒事，「你最好發一次火，等佢哋醒下」、「所以全世界都有千萬個搬出去的理由」、「水杯都掉？你屋企好富貴？」、「自己房緊係自己清潔返啦，你屋企人咁多事嘅」。

有人則持相反意見，認為是樓主自己不整潔，家人才要幫忙做清潔，「證明你間房真係好污衊，咁大個人仲要人地幫你打掃，反省下啦你」、「我想掉個女啲垃圾都唔敢，可能你太多了，佢地忍唔住」；亦有人建議可以提前和家人溝通，避免以後再發生類似事件，「樓主下次可以先講一聲給家人聽，那些需要保留，家人亦可收拾要丟棄的東西，讓物主先看一下再處理」。