公司聖誕抽獎　打工仔抽中100盒麥樂雞醬：雞都冇　呢個獎仲離譜

又到聖誕，又到聖誕！很多公司都會舉辦聖誕聯歡，讓員工們享受一下節日氣氛，而抽獎當然是不可或缺的環節。有打工仔分享指，在公司的聖誕大抽獎中，抽中100盒麥當雞醬，令他十分無奈，「雞都冇嚿」，不過其上司的獎品更加「得啖笑」，就是接受全公司的祝褔。



有打工仔分享指，在公司的聖誕大抽獎中，抽中100盒麥當雞醬，令他十分無奈。（連登討論區圖片）

該名打工仔在連登討論區發帖指，昨日（20日）公司舉行聖誕大抽獎，由電腦抽出幸運兒，結果他中獎竟是得到100盒麥樂雞醬，不禁感嘆「雞都冇嚿，淨係可以齋食醬」。從樓主上載的公司大熒幕顯示，100盒麥樂雞醬有各種味道，包括經典甜酸醬及燒烤醬等。

樓主其後補充指，「老細都好彩中咗獎」，獎品則是「接受全場同事的聖誕祝褔一次」，熒幕還特別強調「大家一齊講」，令人哭笑不得，形容是「最滑稽的禮物」。

樓主指其上司同樣幸運地中獎，惟獎品竟是「接受全場同事的聖誕祝褔一次」。（連登討論區圖片）

有網民瞬間認出樓主所屬公司，「大公司咁funny 得唔得嫁」，甚至有該公司員工留言稱，自己抽中全場最大盒禮物，結果拆開發現內藏全部不同口味的出前一丁，「最正係有兩包我最愛嘅叻沙麵」；亦有人透露上年其中一份禮物名為「大叔的愛」，就是「老細hug（擁抱）一個」。

不少網民都大讚送麥當雞醬實用又有創意，「攞去煮餸幾入味嫁」、「想要，我次次食m記都加錢買嚟點薯條」、「老麥隻黃芥末點燒肉好正，正過一般燒臘檔畀嗰啲」、「拎去旋轉拍賣 賺200都好」，但亦有人批評聖誕禮物反映公司是否出手闊綽，「cheap到爆」、「中學抽獎仲豪過佢」、「睇聖誕抽獎就知間公司抵唔抵做」。