外賣員違泊鵝頸橋底　爆粗狂鬧咖啡仔抄牌　網民讚：阿sir EQ高

違泊就是違泊，道理並不在犯法者那邊！網上流傳1段影片，有外賣員將電單車停泊在銅鑼灣堅拿道天橋（俗稱鵝頸橋）橋底去餐廳拿外賣，折返時驚見有名交通督導員（俗稱咖啡仔）正抄其車牌，他十分不滿，立即拿出手機拍片怒罵對方，粗口橫飛，質疑選擇性執法。督導員心平氣和地反擊指自己的工作就是抄牌，而且外賣員確實有違泊，亦展示抄牌資料證明自己沒有偏私，無論是私家車還是電單車一律都會抄。

影片惹起熱議，網民嘲諷外賣員，「阿叔要話畀全世界知佢自己有幾戇X」，擔心「轉頭又好似車房仔單嘢咁，一個累全世界」，網民又大讚督導員「阿sir做得好呀，EQ高」、「使乜同佢解釋，違例就要抄！」。



網上流傳1段影片，有外賣員將電單車停泊在銅鑼灣堅拿道天橋（俗稱鵝頸橋）橋底去餐廳拿外賣，折返時驚見有名交通督導員（俗稱咖啡仔）正抄其車牌，他十分不滿，立即拿出手機拍片怒罵對方。（fb專頁「香港鐵騎館」影片截圖）

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fb專頁「香港鐵騎館」昨日（20日）發布1段2分04秒的影片，該名外賣員於片初從後拍攝1名交通督導員抄其電單車牌，他上前大罵「X你有冇咁離譜呀，我走去攞攞外賣你又抄，你咁嘅X佬真係」，督導員心平氣和地指出「你自己違泊呀嘛」，外賣員不滿指「一係政府禁唔好做外賣，X你老母，我去攞外賣咁架車停喺邊度呀」，督導員強調「我嘅工作就係要抄牌，你又擺咗喺度，我又抄你㗎啦」。

外賣員批評，「抄牌，你個政府X街嚟㗎，專抄電單車，你又選擇性抄」，督導員反駁「你睇下嗰度私家車俾我抄晒啦」，外賣員將鏡頭向右移拍攝擺放在路旁1架放有4箱橙的手推車，質問「呢啲又唔抄？」，督導員解釋，「咁我喺嗰邊行過嚟，梗係抄咗你哋先㗎啦」。

外賣員執着地認為督導員選擇性抄牌，「你條粉腸專抄電單車，X你做人唔好咁乞人憎啦」，督導員隨即展示手機的抄牌資料，「老細，呢架咩嚟㗎？呢架的士嚟㗎，呢架私家車嚟㗎，呢架貨車嚟㗎，你睇下啦」。外賣員繼續發晦氣「走去攞攞外賣就獎$320，X你人哋使唔使搵食呀」，督導員指出「我唔係專抄電單車㗎，喂，你係唔係違法泊車先？我唔使同你講咁多啦，你自己搵證據上嚟辯護啦，如果你覺得自己啱嘅，你可以請個律師同法官講，你就唔好同我講」。

外賣員怒罵，「你講咩違法呀？你搵偈傾呀，X你咁X多車唔抄，我唔係同法官講，你做人唔好咁X街，你條粉腸唔好咁X街」，督導員說「唔知邊個X街呢？犯法喎，我抄你我冇犯法㗎，好老實講」。外賣員問「嗱，啲餐廳，你話我哋點攞外賣呀？」，督導員沒好氣地說「我講多都口臭啦，你自己諗辦法啦，阿叔，你做得呢行，你要自己搵位㗎啦，使唔使我幫你做埋呀，不如我幫你揸埋，幫你送埋啦，好冇？畀埋錢你啦好冇？」，外賣員指「搵位喺邊度搵呀？離X晒譜㗎真係，X你不分青紅皂白，你老母X胡亂執法，你仲好講真係」。

外賣員一直跟着拍攝，督導員表示「你自己電話上網俾人睇你自己違法泊車呀，好冇呀？」，外賣員指「我一定擺㗎，你個X街，我一定要認住你個X街，人哋都XX你」，督導員說「你一定要擺呀，你自己擺行人路㗎嘛，邊個話俾你擺行人路㗎？係咪先，你咪試下問下囉，擺行人路影唔影響到人囉，咁多人喺度行，你都可以擺喺度嘅」。

督導員愈漸無奈地說，「我覺得同你講得多都口臭㗎啦，我唔想同你講咁多嘢，唉，晒氣呀，都話你覺得自己啱嘅，你自己請個律師，上法院，你記住上法院呀」。外賣員沒理會，自說自話「影咩響人啫，你搵偈傾㗎真係，阻住人就話影響啫，唔好講口唔口臭，就係呢隻X街，認住呢隻X街，各位師兄見到呢個，見一鑊X佢一鑊呀」，影片就此完結，未有拍到後續發展。

網民留言一面倒嘲諷及批評外賣員，「阿叔擺上嚟將會受到二次傷害」、「有乜好嘈，一陣佢call差佬呢，你咪又笠水」、「依家違泊好似合法，真係無恥」、「攞外賣都唔係大晒，你係要搵食嘅，就自己諗辦法」、「X兩句自覺安樂返少少咪算，煩到人哋X返轉頭咪自己攞嚟衰，如果送外賣就唔使守法就個個都去做啦」、「又X，泊附近的同行或其他車輛，小心又洗街」。

網民指出，「講真唔抄你就人情，抄你就道理，做得職業司機就預咗有呢種事發生」、「玩法就係咁，如果唔抄，以後個個都違泊仲唔掂，當係成本之一吧」、「係無奈，但又真係違規，無乜好拗」。

網民又大讚督導員，「交通督導員做得非常好，講得好有道理」、「呢個交通督導員好專業」、「真係呢！我實撐執法者嘅，攞外賣呢係你要諗放車嘅位置㗎啦！抄牌又真係對家要做嘅嘢喎」。