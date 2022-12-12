自私精！為接女上車　私家車違泊斑馬線　擋巴士轉彎街坊爆粗怒罵

請做個守法的駕駛者！有私家車主上周六（12月10日）晚10時許違例停泊在太安樓外太康街馬路上，一半車身更「騎」在斑馬線上，而且該處靠近轉彎位，結果令一輛2A線新巴不夠位轉彎駛入。一眾西灣河街坊路經目睹事件，立即上前爆粗怒斥車主自私，有港男拍下當時情況，並放上網公審車主，網民大讚街坊齊心，更有人稱車主停泊在該處目的是等女友上車。

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛者不得於「斑馬線」、「綠色人像」過路處及劃上雙黃實線的地方停車。根據《道路交通（交通管制）規例》第59條，沒有遵從交通標誌及道路標記可被抄牌，罰款450元。



有自私私家車主上周六（12月10日）晚10時許違例停泊在太安樓外太康街馬路上，一半車身更「騎」在行人過路處，而且該處靠近轉彎位，結果令一輛2A線新巴不夠位轉彎駛入。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該名港男於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文貼出照片及影片，照片中該輛往耀東邨的2A線新巴駛至私家車車尾，發現不夠位轉彎後，只能停車待私家車駛走。

港男於帖文寫道，「眾街坊一齊怒剷自私精」，影片中可見到車主坐在私家車內與車外3名年輕男街坊指罵，聽到有把男聲喝斥「喺度嘈喧巴閉，走啦X樣，X你老母，成架垃圾」。其間有名女子於左邊車門上車，有網民就留言稱是車主女友，「為咗等條女，個老母俾人問候數十次」。

網民紛紛批評，「騎住斑馬線停係咩玩法？」、「停正喺過馬路位，絕對係抵鬧」、「揸住部爛X Jazz就巴乜閉咁」、「揸啲垃圾車以為自己大帝」、「其實揸咩車都唔係問題，品格最重要」、「唔好走，真係唔好走，等警察嚟拖埋車先走啦，笨X」、「成日都係有班on司機停呢個位俾人X，第一次去太安樓？」、「有消防車、救護車要行都俾佢塞X住啦！真係自私！」。

網民又大讚見義勇為的街坊，「多謝街坊齊心協力」、「支持街坊」、「班年青人好正義」、「終於有人爆X自私灣啲車」、「唔怪之得我哋喺地鐵站等咗咁耐車，鬧得好！」、「好習慣，呢啲善舉要一直做落去」，有人建議「報1823，送佢一張牛肉乾先講啦」、「唔洗X，影相去運輸署搞掂啦」。

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛者不得於「斑馬線」、「綠色人像」過路處及劃上雙黃實線的地方停車。根據《道路交通（交通管制）規例》第59條，沒有遵從交通標誌及道路標記可被抄牌，罰款450元。