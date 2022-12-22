移民英國｜見陌生人爆門以為偷竊　港男報警揭逆轉真相　結局暖心

【移民英國／好人好事】移民在外，時刻保持警剔必不可少！有移民英國港男於網上發文表示，晚上見到對面屋有2名陌生人「爆門」，懷疑是偷竊，於是報警求助，惟警察來到後真相大逆轉，原來是鄰居伯伯無帶鎖匙，於是警察幫手開門，結果相當暖心，「一陣歡呼聲完場」。帖文引來網民熱議，大讚「好有愛」、「好鄰居」。



移民在外，時刻保持警剔必不可少！（資料圖片）

該移民英國港男周二（12月20日）於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文表示，昨日（12月19日）見到對面屋有2個陌生人正在「爆門」，他與妻子懷疑是偷竊犯，於是「膽粗粗」報警求助。

該移民英國港男表示，見到對面屋有2個陌生人正在「爆門」，他與妻子懷疑是偷竊犯，於是報警求助。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

樓主指，警察約10分鐘後到場，這時「屋主伯伯」突然在隔籬屋出來，揭開了逆轉真相，原來是「屋主伯伯」無帶鎖匙，於是警察幫手開門，「大約廿分鐘後成功開門」，並在一陣歡呼聲下完場。

帖文引來網民熱議，大讚「好人好事」，「好有愛」、「好鄰居！」、「好好呀，唔會袖手旁觀」、「遠親不如近鄰」、「無論點，都儘咗責任。意識好好」。也有網民建議搬新屋時要先結識鄰居，以免「烏龍」，「搬屋第一件事最好同全部鄰居say 個hi，或者寫張卡，認識晒啲人先」。