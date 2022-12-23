運動會恐怖意外！14歲少年觀看練習　遭同學標槍刺穿頸竟奇蹟生還

運動進行期間，無論是參與者還是觀眾都需要保持警惕！日前，印度1名14歲少年參加學校運動會時，在場外觀看的他突然被同學擲出的標槍刺穿頸部，槍頭從頸項另一側透出，需要緊急送院，而少年一直冷靜地托着標槍，避免槍頭在體內造成進一步損害。萬幸的是槍頭在氣管及主要血管的數厘米外擦過，未有造成嚴重傷害，因此他才奇蹟般地撿回一命。



印度14歲少年梅赫被同學擲出的標槍刺穿頸部，需要緊急送院。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，事發於上周六（17日），印度奧里薩邦（Odisha）阿加普爾高中（Agalpur High School）準備舉行一年一度的運動日，不少學生正進行賽前熱身。14歲學生梅赫（Sadananda Meher）則在操埸上觀看標槍練習，其間被同學擲出的標槍刺中頸項，槍頭從脖子左側穿透至右側，從傷處露出一小截。梅赫的狀況嚇壞現場師生，雖然面露恐懼，但他卻努力保持冷靜，等候送院時還曾用手穩穩托着槍頭，甚至能在旁人攙扶下，清醒地走下救護車前往Bhima Bhoi醫院。

梅赫面露恐懼，但仍努力保持冷靜，甚至能在旁人攙扶下，清醒地走下救護車前往醫院。（Twitter圖片）

由於不能冒險讓梅赫移動，於是院方決定在手術室進行X光、超聲波等檢查。檢查顯示標槍穿過了梅赫頸部皮層下方，損及肌肉層，但不幸中的大幸是，標槍神奇地沒有傷及主要臟器，且距離氣管、甲狀腺腺體和頸部動靜脈僅數厘米。醫生拉夫（Prabhat Rath）透露，「標槍只差幾厘米就會傷到氣管，幸好主要血管均完好無損」，團隊原本預計手術時間需要3小時以上，其間必須確保標槍穩定，所幸最終僅花約1小時就成功取出標槍。

梅赫術後情況穩定，不過由於擔心槍頭引起的感染風險，院方要求他在深切治療部留院3日，並為其處方抗生素及進行破傷風注射。醫務人員帕丹（Benudhar Padhan）讚揚梅赫「精神強大」，遇險仍能保持冷靜，甚至設法將長矛保持不動，以盡量減少傷害。

梅赫奇蹟生還的事件引起各界關注，當地行政部門表示會徹查事件，包括事故起因及當時是否有教職員在場，又承諾會提供一切醫療援助，還從紅十字基金中批出3萬盧比（港幣約2800元）給梅赫的家人。

（綜合）