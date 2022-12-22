港女母胎單身30年　聖誕前成功脫單　攜男友回家被父母質疑請PTBF

聖誕節可說是全年最浪漫的節日，但單身人士亦能與家人朋友共度佳節！近日就有女生發文指自己快30歲還沒談過戀愛，父母很是擔心，有次父親節沒能帶男友和父親慶祝，對方更大發雷霆。今年聖誕節前夕成功脫單，準備帶男友回家見家長，父母聽到也很開心，但另一方面卻懷疑女生聘請PTBF（出租男友）來欺騙他們，因而苦言「真係帶埋男朋友返去佢哋都要懷疑我！」。



有女生發文指自己快30歲都還沒談過戀愛，父母很是擔心，今年聖誕節前夕成功脫單，更準備帶男友回家見家長。（《香港愛情故事》劇照）

該女生在香港討論區以「今個聖誕終於有男朋友帶返屋企啦」為題發帖，指父母一直很擔心自己嫁不出去，因為快30歲還沒談過戀愛，有時會詢問自己是否喜歡女生，更表示他們很開明，有女朋友也可以帶回去，樓主苦言「唔好講女朋友啦，連男朋友都無」。她更稱上次父親節因為沒能帶男友回家和父親慶祝，對方大發脾氣，全餐飯也吃得不開心。

幸運的是今年聖誕節前夕終於認識了好男孩，亦成功脫單，所以準備在聖誕節帶男友回家，順道見家長。父母聽到自己要帶男友回去很開心，還問了許多關於男友的事，但另一方面他們又好像懷疑自己說謊，聘請PTBF欺騙他們，因而呻「真係帶埋男朋友返去佢地都要懷疑我！」。

父母聽到自己要帶男友回去很開心，但另一方面他們又好像懷疑自己聘請PTBF欺騙他們，因而呻「真係帶埋男朋友返去佢地都要懷疑我！」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文惹來網民回應，有人建議樓主可以經常帶男友回家，或者快點生小孩，父母肯定會開心，「當住佢哋面錫番啖」、「經常帶返屋企過夜訓同一張床，阿爸阿媽就認定係你男友」、「快啲生埋仔，你父母一定開心到癲」；另有人認為只要女生正正常常，比起男生更易認識對象，「女仔只要正常，識男仔易過乜」。

有人直言樓主父母思想古舊，「咩依家仲有呢種父母？一定要仔女拍拖結婚！」、「乜仲有咁古老思想父母」；亦有人認為樓主操之過急，認識時間不多就帶男友回家，「邊度會有人初識，就帶男朋友返屋企過聖誕？」。