聖誕禮物！中學生交換禮物　有人抽中快測棒　家長最想得到呢樣嘢

聖誕禮物送什麼好？較早前有網民大爆公司聖誕抽獎有100盒麥樂雞醬，有港媽日前發文，分享就讀中學的孩子的聖誕聯歡會禮物，其中學生交換禮物抽獎中得到一盒金莎朱古力。不少網民看完大讚是好禮物，「朱古力幾好，可以有得食」，笑言子女交換禮物抽到檢測棒，又稱30年前的聖誕交換禮物會買腐乳，現在最想收到的其實是超市禮券。



有網民分享子女學校聖誕聯歡會收到的禮物，其中交換禮物抽到的金莎朱古力被大讚。（親子王國圖片）

有網民日前分享公司聖誕抽獎，竟有禮物是100盒麥樂雞醬。有港媽日前亦分享子女學校聖誕聯歡會的禮物，只見有一個巨型鹿角頭箍、1串糖果及1盒金莎朱古力。她指金莎朱古力是學生交換禮物抽獎部分得來的，未料以朱古力作禮物引來網民大讚，「朱古力幾好」、「正想讚有盒金莎」、「朱古力都好呀，起碼唔會多件垃圾」、「好過幾百蚊抽啲唔啱用嘅嘢咪仲衰」。

家長們又分享子女收到的聖誕禮物，「我大女收到馬卡龍」、「我女全袋都係零食」、「我個女抽到棵聖誕樹，我屋企已有兩棵了」。有家長抱怨稱，「我仔交換禮物攞到檢測棒，我哋自己已經有好多」，網民安慰「收到檢測棒全新未用過，都好過收二手嘢」。有留言爆笑指兒子是高中生，同學只是交換「好搞嘢」的禮物，「有小朋友沙灘玩具、平底鑊、廁紙、假曱甴、1袋黃色沖涼鴨仔」。高中生送聖誕禮物着重好笑多於實用，兩者兼顧更厲害，「呢啲就係學生回憶」。

另外，家長又分享30年前讀書時是買「腐乳、豆豉鯪魚、杯面」、「 我30年前係抽驗孕棒」、「我中學時抽過條廁紙返嚟，我覺得好實用」，慨嘆工作後買禮物要考慮很多方面，如果平時買聖誕禮物又不准包現金，「咁一定係coupon」、「我要超市禮券」、「唔識嘅一定係兩大超市Coupon 最安全」。

（親子王國）