太多人問？書店告示指明「離婚協議書」位置　網民爆笑：買起來！

離婚個案雖說很常見，但這個告示也太令人感慨吧？早前有台灣網民發文分享自己在書店看到的趣怪場面，稱書店竟特別貼出明顯告示，指出「離婚協議書」的擺放位置，他猜測應是該份文件的詢問度太高，才要擺放在顯眼位置，笑稱「店員是被問到多厭世」。帖文引來網友爆笑回應，甚至有人打趣說可以預先購買，留待日後吵架時派上用場。



有網民發帖表示在書店看到特別貼出明顯告示，指出「離婚協議書」的擺放位置，因而猜測這份文件詢問度極高，笑稱「店員是被問到多厭世」。（fb「路上觀察學院」圖片）

該名網民在facebook群組「路上觀察學院」發文，又分享1張在某書店拍攝的照片，看到店內專門擺放各種表格文件的地方，竟有特大字條指示「離婚協議書」的位置。樓主猜測由於太多顧客詢問，令店員或老闆感到不耐煩，於是直接張貼顯眼的告示，避免顧客再來查詢。樓主笑言該張告示猶如「下一站。幸福 」的大型說明看板，「店家是被問到多厭世」。

帖文惹來網民爆笑回應，有人笑指自己結婚當天就預先買下離婚協議書，根本不用麻煩，「好險我買結婚書約時就一起買離婚協議書了」、「我是登記結婚跟離婚同一天搞定」。（《最完美的離婚》劇照）

帖文惹來網民爆笑回應，有人笑指自己結婚當天便已預先買下離婚協議書，「好險我買結婚書約時就一起買離婚協議書了」、「我是登記結婚跟離婚同一天搞定」、「全買！！！到路上隨機送」、「對於感情問題，我一律勸離不勸和」、「離婚率已經高於結婚率了」、「買起來放，吵架可以用」；亦有人貼心提醒不用浪費金錢，「在戶政事務所有提供免費的，上網也可列印，不用去書局買」。

部分網民則建議店主大可將文件放在結帳櫃台前，或直接搬店至戶政事務所旁邊，便能收入大增，「可以放在櫃台後面，結帳順便問要不要加購」、「可能榮登店內暢銷排行榜第一名」、「本店還有出租證人」、「店家適合開在戶政事務所旁邊」。不過，也有人猜測背後原因或許涉及他人傷心故事，「會不會有一種可能是固定的人來買，只是太傷心，然後每次都要問」。