汪小菲大S離婚百萬床墊被毀掉　網紅律師：令我想起那對母女...

（編按：台灣女星大S徐熙媛與前夫汪小菲因為離婚協議翻鬧，大S控訴前夫積欠逾500萬元（新台幣，下同，約129萬港元）的生活費，而汪小菲則對已再婚的大S發炮，暗鬧大S丈夫具俊曄財力不足，「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」。大S其後把該張天價床墊送去汪小菲的S Hotel，酒店方面則派人當眾將床墊「處決」，毀掉報廢。報道指汪小菲與大S結婚時買入的床墊，是瑞士高級床墊品牌海斯騰Hästens旗下產品，官網的售價高達999萬9999元（約258萬港元），但有傳當場毀掉的床墊被掉包了其他較低價的產品，事件陷入羅生門。以下為台灣律師呂秋遠在事件後於個人facebook專頁發表的文章。）

文：呂秋遠 台灣律師

人家處分自己的動產，也就是床墊，我其實沒什麼好難過的，但是，在前幾天接觸到媽媽跟孩子以後，我卻也很難開心起來。



汪小菲﹑大S最近因為錢銀瓜葛問題隔空罵戰，成為華文人社會熱話。（微博圖片）

進會議室時，桌上就一碗麵線，應該是在事務所的巷口買的。媽媽看來是孕婦，小孩就這麼吃起麵線來了，媽媽看著她吃，滿眼不捨。他們看到我，媽媽立刻起身跟我問好，女兒則是天真無邪的繼續吃，完全忘記我的存在。

我開始摺紙，問媽媽，「吃過飯了嗎？」

她有點抱歉的看著我，「正在吃，不好意思，孩子從昨天被爸爸趕出來以後，只有吃零食，這是她的第一餐。」

「為什麼？」

「因為昨天我被房東趕出來，她說，我們已經三個月沒繳房租，再不出門，就要告我們侵佔，還會罰十倍。」她的聲音聽起來很平淡，像是習慣了。

「那孩子的爸爸呢？」

「找不到。他應該是因為外面有女人了，他想離婚，所以把我跟孩子都趕出家門，他說，我要是不走，就打到我走。」

「你懷孕耶！」我有點難以想像。

「他說，他不要了，這本來就不是他要生的。他很生氣我為什麼不去拿掉。」

「那他為什麼不剪掉？」

她笑了，大概覺得我講話太直白。

第一隻動物折好了，是一隻嘴巴會動的小鳥。我把這隻小鳥交給了小女生，然後搖動翅膀，發出可愛的（？）叫聲，「這是烏鴉！呀！呀！」

小女生也格格的笑了。

「所以，你希望我怎麼幫你？」

「我想問你，可不可以幫我跟先生要錢？」她似乎覺得這樣的需求都是奢求。

「當然可以，你可以跟他要未成年子女扶養費。」我頓了一下，「不過，你現在比較急迫的是，可以向社會局尋求協助，申請緊急生活扶助、緊急庇護、醫療費用、諮商及輔導費用，甚至法律訴訟與律師費用，都可以申請補助。你初期的基本生活費、住處，大概都可以找到。」

大S和汪小菲離婚後風波不斷，面對汪小菲於網路不斷釋出言論攻擊，大S經紀人昨發布聲明稿回應。（微博）

我迅速的用了事務所的便條紙，折了第二個球。

「給你。」我再把這顆球，拿給小朋友。

這次她不只是笑，而是開心的呵呵笑。

媽媽聽到這些訊息，覺得很吃驚，「我從來都不知道。」

「你明天就去社會局申請，我也可以幫你打官司。但是，在這之前，你先帶孩子去好好吃點東西，這東西不適合孩子吃，而且你沒吃，對不對？」我拿了兩千元給她。

她不收。

「我身上還有一點錢，我只是想要問你法律的問題而已。」她很緊張，「我還沒給你諮詢費。」

「我不收諮詢費。」

我把第三個摺紙給她的女兒，那是一顆心。

看到一個好好的百萬床墊被燒毀，雖然不關我的事，但我想到的，竟然是那對母女。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）