靈媒講中！揭人夫有外遇被捉黃腳雞　妻提離婚　律師：求仙姑地址

文：呂秋遠 台灣律師

有個好久不見的朋友來找我，通常，很久不見的人出現，大部分有三種可能，借錢、直銷跟談保險。但是，基於我的職業，以及她講話的沮喪口氣，我覺得她應該只是想要聊聊。

「欸，我想要跟先生離婚了。」



台婦指聚少離多的丈夫開始找藉口不想回家，懷疑丈夫有外遇。（《原諒他77次》劇照）

「為什麼？」我心裡想，總之離婚的原因，就像是俄羅斯輪盤一樣，不外乎是婆媳不合個性不合尺寸不合住居所不合外遇家暴人身攻擊不給家用離家出走口出惡言虐待小孩之類的原因。

「你實在太不了解我的生活了。先生跟我，早就已經分居好幾年，而且他還外遇。」

俄羅斯羅盤裡，那顆圓滾滾的珠子跑啊跑的，最後掉到了號碼欄裡。

分居、外遇。

「哦，既然分居，沒有住在一起，那你怎麼知道先生外遇的？」

「說起來很玄，我們原本是因為工作而分居，他大概每週週六會回來，週一才回去公司宿舍。但是，去年開始，先生常常有藉口，不回來看我跟兩個小孩。當時覺得很心煩意亂，問他，他也不說，就說自己很忙。」

她停頓了一下，喝了口咖啡。

呂秋遠笑指台婦雖懷疑丈夫出軌寧去找靈媒而不找律師。（《夫婦的世界》劇照）

「我的直覺告訴我，不大對勁。可是又問不出所以然，有個朋友就介紹我一個通靈的師姐問事。那天，我問了師姐，先生究竟怎麼了，師姐跟我說，先生應該有外遇。」

「哦，師姐說他外遇就外遇嗎？她神喔！」

「還真神。因為她說，我先生分居以後，就開始有女友，但是因為他很小氣，不會交固定的，應該是用買的。最近他遇到了一個劫數，應該是仙人跳，可能賠了一點錢，大概在百萬上下。」

「哦，然後呢？」其實我還是半信半疑。

「我本來也不信啊！但是她說我先生很小氣，這是真的。於是，回家以後，我打了電話給先生，問他最近有沒有發生了什麼事？一開始他很訝異，跟我說一切都很好。我一再逼問，他還是堅持沒事。後來，我索性跟他說，有一個陌生人，說有我先生的『關鍵影片』，打電話跟我勒索100萬元。他聽到以後變得很恐慌，支支吾吾的跟我說，他這筆錢已經付了，怎麼還會來找我要，這不是此地無銀嗎？」

我覺得有意思了。「欸，你真的很扯耶！你怎麼會這麼準？」

她可得意了，又喝了口咖啡，繼續說，「我就問他，你到底做了什麼，為什麼人家會要你付100萬？他一開始跟我說，是因為他上了色情網站，被詐騙集團設計，在鏡頭前拍攝裸照。我當然不信，有這麼單純，就繼續問他，應該不是這樣，人家跟我說有性愛影片。他才說，他被人家設計去汽車旅館，一群人闖進來打他一頓，說他跟已婚的發生關係，壓著他簽了本票。你知道嗎？金額就是，一、百、萬。」

「欸，先別管離婚了。你發生這麼嚴重的問題，竟然不來找律師，而是去找師姐仙姑，道德在哪裡、尊嚴在哪裡、住址在哪裡？我要跟我的臉書網友說！」

結果，仙姑沒問到，生意沒做到，她對我比了中指。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）