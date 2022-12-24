「屯公全程開50幾」　乘客呻巴士開太慢引網民罵戰　安全定碌車？

巴士車長開得慢是好是壞？有巴士乘客日前在網上大呻，指乘坐入屯門的巴士「好多次碌車（慢駛）」，在屯門公路全程的時速只有50多公里，「真係頂唔順」。帖文引來論戰，有網民批評嫌巴士開得慢的人「畀少少錢就係上帝」，揶揄趕時間應該去坐的士，但不少人反駁是巴士開得「過慢」，批評車長是為了安全獎金而「特登揸咁慢」。



有網民批評巴士車長開太慢，在屯門公路「碌車」。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

下班回家當然愈快愈好，有網民日前在fb群組「屯門公路塞車關注組」發文，批評有入屯門的巴士「已經好多次碌車」，即使在屯門公路也全程時速保持50多公里，「有時重要低過50」、「小弟真係頂唔順，點解66M呢條線咁多呢啲情況」。

帖文引起熱議，有網民笑言「轆車係因為可以走少轉，收工係要跟返字軌，慢駛係安全，公司唔會詐型」、「原來唔係得我覺得，有時我情願坐58M，轉車都快過佢成10分鐘」、「早兩個月朝早返工先遇到兩個司機鬥碌，我搭部58m去華都花園追到前車」。

不過事件也引來兩派網民罵戰，部分網民認為司機開得慢並無不妥，「揸得慢又X，揸得快又X」、「香港乃是投訴之都，個個以為比左少少錢就係上帝」、「見到班大帝50幾又話慢，70又話快，咁係咪要全港公投揸幾快先得？仲有人話司機為400獎金先揸得慢」，揶揄可能大家都是做老闆沒做過打工仔，「如果貴客咁趕時間，不妨自己畀400去坐Mtr/的士，而唔係要求司機為咗貴客而放棄400」。有留言抱怨職業司機面對過度投訴，「好多司機寧願唔做呢行」。

另一派網民提醒，公路上開車過慢其實更危險，「呢啲真係好乞人憎咁樣仲危險」。有該路線乘客甚至上傳乘坐時的影片，證明巴士過慢，片段中巴士不停被超車，「如果呢個係正常公路應該有嘅車速概話，咁其實好多車都係超速，究竟係我要求高定係有人特登揸咁慢」，其至有人認為司機開太慢和巴士公司的獎金有關，「係個全年超安全駕駛搞出呢班友，年尾安全奬金1皮嘢，打後都有過千蚊奬金」。

（fb群組「屯門公路塞車關注組」）