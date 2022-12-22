綠van險撞欄兼飛站　乘客罵勁搖好危險　司機疑打人：我錯乜X嘢？

坐車安全要緊！今午網傳影片，有乘客大呻早上乘坐專線小巴（綠van）上班時，司機駕駛技術極差，除了突然加速左扭右扭，甚至幾乎撞欄，「好危險，全車人都chok到捉實架車」，懷疑司機危險駕駛。不少乘客更開聲要求司機「揸定啲」，未料被司機爆粗反鬧，終演變成司機和全車乘客罵戰場面。其後小巴更飛站，司機叫乘客在非車站地點下車，「你落乜X嘢車啊，而家到站，先畀你落㗎啦」，片段中司機更疑似出手打乘客。拍片乘客稱打熱線投訴後，該司機被停止駕駛下一班小巴。

片段引起熱議，網民認為如果只有1名乘客投訴還要看看實際情況，但現時是全車乘客齊心狂罵司機，直指事件離譜，更呼籲乘客們當時應馬上報警。《香港01》正就事件向運輸署查詢。



乘客指司機駕駛過程危險，但因為中途沒站點，大家驚住坐。（YouTube頻道「香港新聞突發時合集 Hong Kong Breaking News Collection」影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時合集 Hong Kong Breaking News Collection」上傳影片，顯示有小巴司機與乘客發生口角，大家以粗口互罵。有車上乘客留言稱今早乘坐專線小巴102號線上班，由坑口往新蒲崗方向駛入將軍澳隧道時，司機連續幾次加速扭左扭右，「好危險，全車人都chok到捉實架車」，當時因為太驚恐沒有拍片。

有乘客要求司機「揸定啲」，司機卻反鬧乘客，由於中途沒有站點，大家害怕卻被迫繼續乘坐。到觀塘就有乘客按了落車鐘，但司機卻連飛幾個站，直至到牛頭角一個不是小巴站的路口亂停車讓乘客下車。司機停車後仍繼續與乘客展開罵戰，有人疑有肢體動作，而司機則疑似出手打人，雙方幾乎演變成大混戰。事主稱致電該小巴的熱線投訴後，他們已停止該司機駕駛下一班車。

影片拍到司機與乘客罵戰部分，司機在片段開首正反問乘客：「講乜X呀？」有女乘客還說：「你架車好Chok，你架車好Chok知唔知呀？」、「你唔好咁樣扭軚法呀！」司機稱：「我錯乜Ｘ嘢呀？」另一名男乘客非常動氣，大喝：「你咁X樣揸車嘅咩？」司機未有回應問題，說「我而家呢個開（車）㗎啦」。

畫面一轉疑正進入隧道，有乘客指責司機大聲罵人，車上「咁多證人」。司機不滿乘客們投訴，說「無人敢揸㗎啦」、「咩唔啱啊」。乘客批評司機態度惡劣，司機反罵：「你都多X餘嘅，X你老X。」乘客群起叫司機不要再說粗口，「你危險駕駛啊，駛去警署啊，我做證啊」。

另一畫面有乘客大叫「有落喎阿哥」、「飛咗站喎」、「燈都着埋啦，司機你喺度搞乜嘢啊」。司機不以為為意稱：「講乜Ｘ嘢啊。」乘客忍無可忍，大喝「有落呀，落車呀，X你老X，呀，我都唔出聲㗎啦已經」。司機打斷說：「落車，到站先落車㗎嘛。」一眾乘客齊聲反擊，爆粗叫罵聲始起彼落。

有乘客走向駕駛座方向，疑有肢體動作，司機閃避後疑動手打乘客，乘客質問：「你做咩無端端打我？」司機起身反駁：「你落乜X嘢車啊，而家到站，先畀你落㗎啦」。兩人對話搭不上線，乘客問：「你做咩打我？」司機答：「你做咩唔落車呀。」

司機疑打乘客，險釀大混戰：

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多名乘客不滿飛站，提點司機「一早撳咗鐘啦，哥仔」、「睇住你爭啲炒去欄杆，我都唔出聲」。疑被打的乘客稱亦爆粗稱「無端端窒我一搥」，司機則要求乘客快點落車，此時有人車廂後方叫：「走啦，好危險呀。」

片段中幾乎全車乘客和司機對罵，批評該司機駕駛時「發夢」，「唔好累人！永世都唔好揸車」、「可能司機之前輸咗波馬，啱啦剛好搵啲乘客發洩一下先」、「102不嬲都係好Chok，已經冇搭十幾年」。網民驚訝乘客們「好團結」，認為車上乘客罵得有理，但提醒最好的做法應該報警，「對其他乘客有保障」。不過也有人留意到，最後應該仍有乘客繼續坐，「其實最癲係有人會繼續坐」、「啲阿叔講粗口好正」。