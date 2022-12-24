小紅書瘋傳嫁香港公務員帖　內地女讚紀律部隊人工褔利好：嚇到了

「嫁給香港公務員多香？」公務員一向予人薪高糧準的感覺，甚至成為內地女生渴望嫁來香港的途徑。有內地女生在社交平台小紅書分享自己找到香港男友的經歷，大讚任職紀律部隊的另一半穩重居家，穿起制服很帥，而且其工資高褔利好，特別是只要結婚後就能分配一間「100多坪（約3558呎）的房子，「我真的驚了」，並呼籲其他網民都可以在5大紀律部隊中找男友。



有內地女生在社交平台小紅書分享自己找到香港男友的經歷，大讚任職紀律部隊的另一半穩重居家，穿起制服很帥，而且其工資高褔利好。（小紅書圖片）

有婚姻配對公司在小紅書刊登出一名33歲江蘇女生的分享，以「香港公務員，婚後竟然還分房子」為題，大曬自己找到香港公務員男友的好處。她指因家人都是公務員，而且追求穩定平淡的感情，於是透過婚戀公司結識到在入境處工作的另一半，男友大她5歲，整個人很穩重居家，因為工作忙，社交圈子跟她一樣簡單乾淨。

交往後最令女生驚喜的是「沒想到香港公務員褔利這麼好」，她在帖文中分享香港公務員薪級表，並指中層人員一般都由30點往上升，即至少7萬多元，每年穩定加薪，男友工作多年，工資已是她一倍我，不禁驚呼「這個水平我真的被嚇到了」。除了人工高，女生直言婚後褔利也特別好，生活教育等各方面都有，甚至可以分配房子，「香港房子超貴，但他們只要結婚，就會分套100多坪的房子」，形容公務員不愧是金飯碗，「我男友也常說他們在相親市場很受歡迎」。

她又指男友從未去過內地，對內地不了解，但跟他分享一些內地美食都表示很感興趣，還一直說要通關後一起去，「開放心態也是我很欣賞的，不像有些香港人對內地有莫名偏見」。帖文還展示了5個香港紀律部隊的標誌，包括入境處、警察、消防、海關及懲教，直言「大家可以在這個圈子裏找男友」，又指本來以為只有警察才穿制服，「原來他們（其他紀律部隊）也要，有點帥」。

帖文引起網上熱議，並轉發至facebook群組，有香港網民認為紀律部隊人工褔利確實令人吸引，「醫生人工但不用苦讀十年的確幾正」，但直言內地女生果然機心重，將婚姻變成向上流的途徑，又揶揄「大陸無制服公務員嫁？」。有網民則指該女生可能真心錯付，香港男友不一定要娶她，「你當人老公，我驚人哋當你nothing炸」，亦有人認為不必認真看待，「婚配公司廣告吧」。

有網民錯重點表示，帖文沒提及同是紀律部隊之一的政府飛行服務隊，「完美地被人無視了，佢哋先係堅有料到」。不過亦有人質疑帖文提及的公務員人工及褔利「吹大咗」，「邊有咁誇張？」。



翻查資料顯示，以入境處事務主任為例，薪酬為紀律人員（主任級）薪級表第7至22點，即月薪達42,415至77,995元，如晉升至高級入境事務主任則是薪級表第23至27點，月薪達80,945 至93,905元。至於房屋褔利方面，根據入境處資料顯示，如為入境助理職級完成試用期並已正式獲得長期聘用，以及入境處主任職級已婚人員，便有資格申請宿舍，分數越高的申請者便會獲配宿舍單位，並按不同薪金級別獲配各宿舍級別。