1個煙頭、1張紙巾破22年懸案！嫖客3刀殺應召女　因被嘲「太短」

台灣22年前發生1宗殺人懸案，1名妓女身中3刀陳屍小巷，多年來因證據不足完全找不到兇手，至近日警方鑑證部門憑當年1個煙頭及1張沾有精液的紙巾作DNA比對，終於鎖定邱姓男子，將他拘捕歸案。警方調查後還原事發經過，邱男原本否認殺人，但重回案發現場後突然改口，稱性交易後被對方嘲笑生殖器「太短」而動殺機，但警方認為他是想劫財劫色才犯罪，將對他起訴殺人罪。



22年前台灣發生兇殺案，1名妓女陳屍小巷，但當時年技術不足又沒有目擊者等線索，一直未能緝兇。（民視新聞截圖）

事發於2000年7月，桃園市桃園區民權路巷弄有1名潘姓應召女郎被殺，但現場沒有閉路電視、目擊者等線索，警方成立專案小組查訪了附近的商家、閉路電視、通話紀錄、盤查多人及採集多人DNA樣本比對，一直苦無頭緒。警方保存了現場證物，技術所限多年來找不到兇手。

台媒報道，最近當地鑑證部門重新對比證物上的DNA，驚訝地發現1個煙頭及廁紙上精液的DNA樣本，與1名犯毒品罪行的前科犯邱男（現年52歲）吻合，加上他正正住在桃園，桃園警方即成立專案組重啟調查，早前展開拘捕行動。

邱男被捕時否認殺人，直至警方押他回案發現場，他突然又改口認罪，甚至警員都驚訝問他需不需要時間確認，他即說「不用」，希望快點離開。雖然他承認有動手，但聲稱女死者的傷勢是雙方爭執時做成，他沒打算置對方於死地。

警方調查後表示，邱男當時找潘姓應召女郎進行性交易，交易後出現爭執而發生口角。邱男稱因潘女在交易後取笑他性器官「太短」才會情緒失控。他用出租套房內的生果刀刺向潘女胸口，當潘女負傷後逃出房外，他追出去再朝潘女的上背及腋下刺2刀，然後從監視器的死角離開，又在附近水溝棄置兇器逃走。最終潘女因大量出血、失血性休黑及血氣胸死亡，陳屍小巷內。

然而，警方當年已發現潘女身上的錢及手機不翼而飛，懷疑真正犯案動機是劫財劫色。警方原本想控告強盜殺人罪，但邱男否認有盜竊，加上現時已沒有證據證明是他拿走了潘女的手機和錢包，檢方最後僅起訴殺人罪。

（綜合）