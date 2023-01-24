創意追數！債主貼「獎狀」表場債仔「逢賭必輸」　網民讚爆笑夠絕

說起「大耳窿」追數，不少人都想起淋紅油和貼大字報，但追數方法可以更有創意！台灣有網民早前分享照片，指在路邊看到1張貌似獎狀的告示傳單，仔細看才發現是在追數，當中列明了欠債人的姓名、出生日期和學歷等，獨特的追數方法讓他感到非常有趣。帖文引來網民熱議，大讚債主太有創意，笑言「被耽誤的討債公司，創意總監非你莫屬」。



台灣有網民在路上見到1張疑似獎狀的物體，仔細看才發現原來是追數新招。（FB「爆料公社」圖片）

該名網民在facebook群組「爆料公社」分享照片，相中的單張驟眼看像是獎狀，但仔細一看即發現其實是追債告示，不但有「逢賭必輸組第一名」、「第三屆欠錢還錢XX盃」等字眼，其中亦列明欠債人的姓名、出生日期、母校等個人資料，最後再道出重點，直指相中人欠債不還錢。新穎的追數手法讓樓主驚歎，「現在討債都這樣有創意喔，還頒獎咧，搞笑喔」。

不少人大讚這樣的追債很有創意，想出這種方法的人應該去做美術或行銷工作，「被耽誤的討債公司，創意總監非你莫屬」。（《無價之保》劇照）

網民嘲諷債仔或許是首次「獲獎」，可憐卻沒有獎盃，「他看到不知道會不會喜極而泣，這也許是他人生中唯一一張獎狀」、「能欠到頒發證書的，應該也是台灣第一人」、「只有獎狀，沒有獎盃」；有人則稱對付厚臉皮的人就是要用極端方法，「有的人吃軟不吃硬，用暴力它就越不還，那就污辱它看看，因為臉皮夠厚」。

不少網民大讚追債人有創意，笑言「這間討債公司美編能力不錯」、「動武不行，只能動腦了，現在討債也不好做」、「這很有創意，我給十分」、「傷害不大，侮辱性極強」、「有這種才藝怎麼還跑去討債公司」；亦有人取笑追債人「討不到錢，還有心情搞創意」。