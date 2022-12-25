23歲知名Cosplayer御伽樒離世　中性火辣混合成標誌　粉絲：可惜

日本知名Cosplayer（下稱Coser）「御伽樒」（Otogi shi），憑着中性外表與火辣身材混合的獨特魅力，在推特擁有53萬人追蹤，正值事業高峰之際，驚傳年僅23歲的她已離世，最後消息得到證實，早前其推特公告「御伽樒」已在16日離世，一眾粉絲大表震驚。



現年23歲的「御伽樒」在推特擁有53萬粉絲，IG亦有12萬人追隨。「御伽樒」在Cosplay界能夠這麼受歡迎，是因她的外表是中性及火辣的混合體，但樣貌未曾完全示人，常以口罩或用手機等遮面，只露出一雙大眼睛，而髮型亦是以短髮為主，與火辣身形形成反差，並成為她的獨特標誌，成功狂吸粉。

可是，「御伽樒」正值事業發展到高峰之際，卻突然傳出離世的消息，引起網絡上一片哄動，其推特的管理員在23日晚發文證實她的死訊，指「Otogi已在12月16日離世，葬禮交由家人處理」，並且向支持她的人道歉。該帖文一夜已有375萬人看過。

「御伽樒」死訊曝光後，不少粉絲認為她只年僅23歲，是少數把帥氣與性感混搭得宜的Coser，對她的離世感到十分難過及震驚。網民紛紛留言表示惋惜：「和粉絲之間還是有界線，很難交心吧」、「很難相信」、「可惜啊」、「壓力山大」。