好唔環保！中女上司要求印出全部文件電郵　下屬震驚：古代返嚟？

科技發達理應能減少耗費紙張，但有人卻反其道而行。早前有打工仔發文指公司新來了年約40歲女上司，竟要求下屬將全部電郵內容和工作流程文件都印出來給她看，連只有一句無關重要的話都要印，樓主認為極不環保，「咁搞法下世要陪佢做樹」。帖文惹來不少網民分享類似經歷，直斥是浪費資源。



有打工仔發文指公司新來了年約40歲女上司，竟要求下屬將全部電郵內容和工作流程都印出來給她看，極不環保。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「公司個新阿姐都唔知係咪古代返黎」為題發帖，指公司來了個新上司，是年約40歲的女子。由於平日工作上較多電郵往來，同事們都習慣盡量回覆完才開早會，誰知新上司每早都要求把全部電郵內容和工作流程文件都印出來給她看，更曾試過有封電郵只有句「Noted With Thanks」都要印。樓主不禁有感而發表示「以為網上啲人亂吹，點知真係有呢啲人」。

有網民分享類似經歷，紛紛指責此舉不環保，「有次午餐叫外賣，WhatsApp已有餐單，問上司食咩，佢叫我影印出來俾佢揀，聽到即刻呆咗」、「公司有人每次Send嘢俾客之前要影印出來覆檢，但全個文件只有幾行字，仲要10次有8次都唔使改，嘥曬啲紙」、「又唔環保，做法又過時，邊個請佢返嚟？」、「浪費資源」。

有人則為該女上司發聲，可能有老花而且重要文件白紙黑字寫清楚比較好。（《合約男女》劇照）

不過有人為該女上司發聲，指她可能有老花，更何況重要文件清楚點是好事，「可能有老花」、「老人家鍾意係紙上劃嘢當作回覆」、「公司有一老如有一寶，恭喜哂」、「每人做事嘅方式不是一樣」、「其實重要文件係要白紙黑字寫清楚，免得他日對簿公堂」。