打工仔開網會突肚痛想去廁所　上司要求邊去邊開：又睇唔到聞唔到

在家工作（Work from home，WFH）有不少好處，但有時也會令工作和私人生活的界線變得模糊，甚至連去廁所時也要開會！有打工仔近日於討論區上發文大呻，指早前8號風球當日在家工作要開線上會議，其間肚痛大作，於是請示上司希望暫時離開會議，未料上司即表示「你唔使走啦，你咪照去囉，我哋又唔會睇到你或者聞到」。樓主表示因自己不習慣帶電話「辦事」，「最後死忍到開完會先去廁所」。

帖文引發熱議，不少網民突破盲點，指樓主「食咗誠實豆沙包」、「你喺唔喺度都冇人知，做咩無喇喇要講你行開呢！」



有打工仔於網上發文大呻，指早前在家工作要開線上會議，期間突然肚痛，於是請示上司希望暫時離開會議，未料上司竟表示「你唔洗走啦，你咪照去囉，我哋又唔會睇到你或者聞到」，令他大感無奈。（港版《大叔的愛》劇照）

該打工仔以「痴線！！！點解有咁變態上司要跟埋我去廁所」為題發文，表示周三（11月2日）8號風球當天要在家工作，「冇得放打風假已經有少少不爽」。而樓主當日要出席一個線上會議，卻在其間突然肚痛大作，他於是請示上司，希望可暫時退出會議，未料上司竟對樓主說「你唔洗走啦，你咪照去囉，我哋又唔會睇到你或者聞到」、「你覺得尷尬的話，暫時mute一mute個咪就可以」。

樓主大感無奈，表示「個會我只係sit in齋聽」，而且因為自己不習慣帶電話「辦事」，「最後死忍到開完會先去廁所」。他亦非常不滿，直言「（上司）有冇咁唔信任員工work from home！！係咪比返我吔返office囉！」

有打工仔於網上發文大呻，指早前在家工作要開線上會議，期間突然肚痛，於是請示上司希望暫時離開會議，未料上司竟表示「你唔洗走啦，你咪照去囉，我哋又唔會睇到你或者聞到」，令他大感無奈。（日版《大叔的愛》劇照）

帖文引發網民討論，有人認為上司要求過份，但也有網民理性分析，認為上司只是不希望樓主錯過重要資訊，「靜音後可以繼續聽」。另有網民突破盲點，指樓主「你喺唔喺度都冇人知，做咩無喇喇要講你行開呢」、「食咗誠實豆沙包」、「太有交帶」，建議樓主下次只需短暫關掉鏡頭，自己走開便可。