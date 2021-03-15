影印機變數紙機？秘書「印」50張白紙遭老闆鬧爆　1句反駁即被炒

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-15 12:00

雖然說「Work Hard不如Work Smart」，但如果「聰明」的做法會增加成，隨時招來被僱之禍！有網民在討論區上分享職場事件，指公司的秘書需要50張白紙，為免要逐張點算，便想到在影印機列印50張白紙，即能獲得準確數量。秘書將影印機當數紙機使用，老闆發現事件後狠批做法是浪費資源，但秘書卻反駁「呢個係慳水慳力嘅做法」，樓主翌日即收到老闆在WhatsApp群組上表示「已經炒咗個秘書」，事件惹起網民熱議。

有網民分享職場經歷，指公司秘書因為「印」白紙而被炒。（視覺中國）

【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

網民「司馬仲達」在連登討論區上以「公司個秘書因為印白紙俾老闆炒咗」為題發文，分享事件經過：

+ 7 + 7 + 7

雖然同事認為秘書沒有做錯，但有網民指出，一般公司如果租用影印機，每月都會設有印刷量配額，超過之後需要逐張收費，「所以就算印白紙都係照扣嘅」，老闆亦非亳無道理，樓主亦都回應指公司影印機「好似真係租嘅」。不少人都認為秘書太懶，「數50張要幾耐，咁都懶」、「數50張30秒都唔使，有冇咁懶」、「數都好快啫」。

網民們亦都分析秘書被炒原因，認為「主要係駁嘴啫，嗰50張Quota值幾錢」、「講句Sorry，唔小心撳錯咗，咁咪無嘢囉」，甚至笑言「點解唔直接拎1疊過去用剩拎返去擺，數都唔使數」。

同場加映：初級同事自爆屋企用Dyson風扇 即被上司單打狂OT 終遞信辭職【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】

初級同事自爆屋企用Dyson風扇 即被上司單打狂OT 終遞信辭職

+ 3 + 3 + 3

同場加映：老細拍膊頭鼓勵：「睇好你啦」 打工仔信到足博表現仲chur埋上司【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】

老細拍膊頭鼓勵：「睇好你啦」 打工仔信到足博表現仲chur埋上司