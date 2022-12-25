疑幼兒女教師學生前跳舞　胸部狂搖晃影片瘋傳　港媽炮轟：超不雅

教師言行往往惹來關注。網上家長群組近日瘋傳一段疑似香港幼稚園女教師在學生面前跳舞影片，但因穿低胸「內膽」的女教師跳舞期間胸部一直晃動，結果被大批家長、港媽直斥「肉酸」、「不雅」、「想嘔」，又揶揄「係咪喺夜場做開？」也有看過影片的網民認為無問題，「完全無任何不雅動作喎，係家長們亂諗啫」、「唔好迫害老師」。



網上家長群組近日瘋傳一段疑似香港幼稚園女教師在學生面前跳舞影片。（影片截圖）

該段「疑港女幼教miss學校面前跳舞『胸部搖晃』」影片近日在網上家長群組流傳。片段長19秒，見到穿粉紅色長袖外套、深色杏色低胸小背心「內膽」的疑似女教師，正在一個疑似課室裏，突然音樂響起，她隨即露出尷尬眼神，但仍然跟着音樂起舞律動身體，並用雙手擺出多款姿勢，相當投入，到影片最後她停下舞步，再次露出尷尬眼神離去。

跳舞過程逐格睇▼▼▼

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片段未有提及拍攝時間、地點，事後被轉載到親子王國等多個家長論壇及群組。大批家長、港媽看後直斥「不雅」，「想嘔」、「教壞晒」、「做幼教根本唔應該着咁低胸」、「好肉酸」、「件衫又薄又鬆，真係唔多大體喎」，揶揄「係咪喺夜場做開？」。

也有網民反駁指無問題，「真係唔覺有咩問題喎，唔好迫害咁靚的老師」、「完全無任何不雅動作喎」、「有乜問題？今年係1822年清朝？」、「我個人覺得冇咩問題，跟返節奏跳舞啫，又冇做啲咩挑逗嘅動作」、「小孩一定唔會亂諗，係家長們亂諗啫」、「私下跳舞錄片都ok，大把後生女係咁」。

另有網民質疑影片並非於香港拍攝，「係咪香港黎架，我未見過幼教老師會着到咁，似台灣」、「似借刀，會唔會係編舞拍低，唔係畀家長睇」。