商場剪影畫褲檔異物凸出　修改都唔夠要更換？網民：新角度更危險

從不同角度觀看事物，自然會有不同見解。屯門安定邨一個商場的扶手梯旁的剪影畫，因為畫中男童大腿被指有「異物」凸出，而在網上掀起爭議。有港媽指「小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，於是聲言要向商場投訴，惟不少網民反指港媽「心邪」錯將褲管當下體。

後來有街坊發現剪影畫褲襠的「異物」被人以黃色膠貼遮蓋，本以為就此告一段落。沒想到事件發酵數天後，竟然再有新進展，有街坊發現疑似商場員工似乎「一改再改」，重新張貼剪影畫。事件再次走進大眾視野，不過該「剪影畫3.0」被指狀似「跨欄」，因而引起網民「擔心」，甚至指「商場點改都會再畀人投訴」。



有港媽於19日發帖投訴，指安定邨某商場的剪影畫中男童大腿有「異物」凸出，表示不知如何向孩子解釋「異物」，遂揚言要找相關部門投訴。（fb群組「屯門友」圖片）

有港媽於上周一（19日）在facebook群組「屯門友」發帖投訴，指在安定邨一個商場的柱子上見到一幅剪影畫，內容是一名正在滑板上躍起的男童，其大腿位置出現1個小尖角。港媽後揚言要找相關部門投訴，稱「啱啱經過畀小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」。

有街坊於22日發現「剪影畫2.0」，畫中的「小尖角」似乎已被人修改，以近似背景顏色的黃色菱形膠貼遮蓋。（fb群組「真.屯門友」圖片）

帖文在網上引起熱議，並被轉發至其他FB群組及專頁，有不少網民認為那小尖角並非下體，而是短褲的褲管，並批評該家長「膚淺同心邪」。至上周四（22日）有街坊發現剪影畫已被修改，「小尖角」被人以近似背景顏色的黃色菱形膠貼遮蓋，頗有「欲蓋彌彰」之感。

一眾網民本以為事件就此結束，沒想到昨日（24日）又有新進展。有街坊路過商場時發現有兩名男子正在更換剪影畫，於是在facebook群組「真.屯門友」發帖，表示「怕咗你哋，依家成幅換咗去」。而從另一名街坊上載的照片可見，「疑似新剪影畫」沒有了「小尖角」、「黃色菱形」，有人表示未能辨認出原本的短褲，質疑男童「無着褲」。

對於該港媽憑一己之力「成功爭取商場更換剪影畫」，網民紛紛爆笑留言，「癲㗎，一個post攪到人跌錢」、「好誇，講句嘢就成功換咗幅畫」。有人就認為新剪影畫看似沒有穿上褲子，「無着褲教壞細路」、「我又要投訴佢無着褲」，甚至有人上載另一角度、從低處往上望的圖片，稱只會意到黑影，卻看不到腳下滑板的照片，認為男童剪影似是一腳跨出玻璃圍欄，似乎意識上更危險。

事情發展至此，網民再度用力「抽水」，指現時剪影畫「仲危險」、「好快會有人投訴個剪影係咪教人跨欄跳落去」，亦有人表示「感到擔心」，「真係投訴之都」、「商場畀人玩殘啦」、「滿意未啊？如果個小朋友問你點解幅圖會冇咗嘅，你諗定點答未呢？」。

雖然民坊暫對於是次事件未有更新回應，但發言人就曾經回覆過《香港01》表示，愛定商場一直以發展社區體育樞紐為定位，商場內有不同推廣愛定商場「空中運動營」的宣傳，希望在社區推動運動普及化，鼓勵街坊多做運動。團隊會不時更換商場內的裝飾佈置，繼續推廣社區運動及健康生活習慣。