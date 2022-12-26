上海大媽大鬧日本機場片瘋傳！攜違禁品入境被阻　搶行李怒吼強盜

【日本開關／上海】去外地旅客遵守當地法規是常識吧？日本傳媒近日公布機場檢疫管制站處理的問題入境客影片，其中有來自中國上海的女性旅客，入境時被發現攜帶了不准帶入境的肉類加工食品，遭人員攔下取出違禁品，詎料該上海旅客竟當場發難瘋狂怒吼「搶劫！」，又千方百計想把違禁品放回袋中。最終與當地人員一輪角力後，該上海旅客終勉強答應放棄違禁品，才能順利入境。



日本傳媒近日公布機場檢疫管制站處理的問題入境客影片，其中有來自中國上海的女性旅客與當地人員角力，（影片截圖）

日本今年10月開關後，旅客入境人數上升，但由於日本規定多類物品禁止入境，不時會有旅客「中招」。日本傳媒近日就發布了機場檢疫管制站處理的問題入境客影片，其中有來自中國上海的女性旅客，因入境時被發現攜帶了不准帶入境的肉類加工食品，結果大鬧機場。

第一回合：阻止機場人員拿起行李

從影片見到，該上海旅客攜帶了多件大型行李，被安排到檢疫管制站檢查，惟當人員走近打算拿起行李，即被該上海旅客推開阻止。好不容易人員把行李放到檢查枱上並打開檢查，該上海旅客仍相當「勞嘈」，多次阻擋人員觸碰行李內物品。

第二回合：阻止檢查

第三回合：搶奪行李

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當人員發現禁止入境的豬肉類加工食品並取出，該上海旅客竟強行搶並放回行李內，又怒吼斥責人員是「強盜！」。人員不斷以日文勸說相關物品不能入境，惟該旅客即把行李關上並想整個搶走，失敗後更走到一旁脫下外套，狀似相當不忿氣。最終與當地人員一輪角力後，該上海旅客終勉強答應讓人員取走違禁品，才獲准入境。

根據日本「家畜傳染病預防法」，所有肉製品，包括牛、豬、雞、鴨等一律禁止入境，違者可處3年以下刑期，以及300萬日圓（約18萬港元）以下罰款。另外，根據日本入境政策，麻醉品、精神藥物、大麻、鴉片、興奮劑、手搶、冒牌物品等都不准入境，去日本時要留意了。

不准入境日本物品詳情：請按此。