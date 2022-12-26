內地藥店免費派退燒藥被瘋搶　無人幫反逼再派　老闆心寒終咁做

【內地新冠肺炎疫情／退燒藥】內地新冠肺炎疫情大爆發，退燒藥需求急增，近日黑龍江就瘋傳1段「免費派退燒藥」被瘋搶的影片，見到有藥店免費派發退燒藥被群眾哄搶，其間等候領藥的人卻無人幫手阻攔，反而「圍攻」藥店老闆要求繼續派藥，令藥店老闆相當心寒，怒斥「我拿命給你們呢！」。影片惹來網民熱議，認為應報警抓搶藥的人作出嚴懲，「讓人心寒！誰還做好事？」，而藥店老闆事後表示，已經暫停免費派藥。



黑龍江有藥店免費派發退燒藥被群眾哄搶，其間等候領藥的人卻無人幫手阻攔，反而「圍攻」藥店老闆要求繼續派藥。（影片截圖）

綜合內地傳媒報道，事發上周三（12月21日），地點在黑龍江牡丹江市。從網上流傳的現場影片見到，藥店內站滿了人，而老闆正破口大罵「都在這搶，拿個號不擔心了，我給你們啥啊？拿命給你們啊？」，目擊者則稱搶藥者「直接上手去抓，抓一大把走了」。

據報道，藥店老闆自掏腰包提供了價值3萬人民幣（約3.4萬港元）的退熱藥物，原定每天10時到11時免費發放，每天有200至300人排隊領藥，「孩子發燒着急的可以早上8時就到店裏領取，不用排隊」，此前也曾免費派發口罩、酒精等防疫物資，是良心藥店。

然而事後藥店老闆於社交平台表示，藥物被搶後領藥人群無一人出手相助，甚至出現因沒領到藥而繼續索要免費藥物情況，令他十分心寒，目前已經暫停免費派藥。

黑龍江有藥店免費派發退燒藥被群眾哄搶，其間等候領藥的人卻無人幫手阻攔，反而「圍攻」藥店老闆要求繼續派藥。（影片截圖）

事件引來網民熱議，斥責搶藥及沒出手相助的人，「報警抓住那個自私又不自覺的人」、「看着人家藥被搶了，然後質問老闆沒發藥」、「讓人心寒！誰還做好事」、「沒辦法讓老闆不心寒，希望這些人在沒人出手相幫時也不要心寒」、「讓別人以後怎麼做好事？」、「好人沒好報，讓人心寒，拿人好心當理所當然」、「總有一隻老鼠禍害一鍋湯」。也有網民認為排隊領藥的人或不知道當時情況，「領藥的人排着隊也不知道發生啥了吧」。

內地傳媒引述律師表示，在免費發放退燒藥過程中，將藥品全部或大部份搶走，有可能受到治安處罰，金額較大可能涉嫌搶奪罪。根據內地《治安管理處罰法》規定，強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，處5天以上10天以下拘留，可以並處500人民幣（約560港元）以下罰款；情節較嚴重的，處10天以上15天以下拘留，可以並處1,000人民幣（約1,100港元）以下罰款。