跨年迎水逆！12星座專業人士光芒四射　檔案請備份、注意交通安全

【唐綺陽星座運勢週報12/26-1/1】本周諸星都在山羊（台譯：魔羯），講究山羊的專業精神，感受專業的魅力與價值，精英、長者受到敬重，經典價值被發揚。週四水星正式逆行，檔案多備份、記得存檔，3C跟交通安全都要留意。水星影響，聚會飯局增多、懷舊氣氛濃厚，專業人士自帶光芒、發揮價值。



星象影響：冥水金日都在山羊、金星趨近冥王、水星逆行

12星座個別運勢：

處女：工作如魚得水、貴人相助，保持彈性為桃花加分

人馬（台譯：射手）：有女性貴人的指點，小心對另一半別太強勢

山羊：事業與感情都能展望未來藍圖，合作機會多

雙魚：控制慾別太強、適度放手，有助工作和感情減壓

同場加映：2023年5個星座偏財運極強！人馬有意外收穫 點擊即睇有冇你份（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

白羊（台譯：牧羊）：職場鴨子划水穩定前進，感情別陷入內在低潮

雙子：事業合作注意溝通困擾，釐清與舊情人關係

獅子：工作上軌道、有喘息空間，職場上可能遇到有趣桃花

天秤：感情宅在家更甜蜜，主導工作有助掌握進度

同場加映：跨年前5大星座財運極旺 雙魚投資買賣有斬獲、獅子有望升職加薪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

金牛：小卡關需要整合，情感價值觀差異浮現

巨蟹：事業蠟燭多頭燒，與另一半多溝通提升安全感

天蠍：感情上價值觀有落差，財務出現缺錢煩惱

水瓶：需要多花心思理解另一半，職場忙碌勿陷入自我情緒

同場加映：2022最後脫單機會！4大星座桃花運極旺 獅子、山羊主動即出pool（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】