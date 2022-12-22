冬至一路旺到2023年！6個生肖轉運發大財　屬蛇屬兔偏財運極強

【冬至／生肖運程】冬至今（22）日登場，也正式進入2022年末，有6生肖注意了，被神明選中保佑加持，年底即將發大財，一路賺到明年！有台灣命理師直言，不但事業運超旺，還可以財庫滿滿，準備為自己過個好年吧！



節氣「冬至」今日來了，台灣命理師邱彥龍曝光6生肖出大運了，在節氣（12/22～1/5）期間運勢相當強，包括：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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※Top6：馬

屬馬者在此段時間，「偏財運」、「工作運」都極強，勞動與技術都能得到不少財富，切記謹慎投資，不要把辛苦賺來的錢白費。

※Top5：蛇

屬蛇的朋友在冬至期間「偏財運」極強，只要持續努力，好事就會接踵而來，有些人會投資在自己的小孩或男女朋友身上，也是不錯的選擇，但建議優先在學習方面，若只花在玩樂上，會發現只是過眼雲煙而已，感受很快就忘了。

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※Top4：兔

屬兔者「正財運」、「偏財運」都很好，並且小有名氣，有機會掌握趨勢，替自己過年前增添一筆財富，周邊的人會若沾染你的福氣，也會有同等的效果。

※Top3：猴

屬猴的朋友在冬至期間，能得到另一半和合夥人的加持與幫助，在事業上有極強的幸運，許多的貴人會出現，有一種如魚得水的感覺，幸運之神來相伴。

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※Top2：牛

屬牛者在這段期間，「外出運」、「工作運」極佳，有機會擁有大財，在企業或社團裡有望升官，得到榮譽與讚賞，默默地累積，最終將有回收。

※Top1：虎

屬虎者在這段期間，非常適合打知名度，獲得高流量與財運，能得到眾人的喜愛，許多的工作機會與合作機會找上門，年前能有不錯的收入，輕鬆過個好年。

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