12生肖｜這5種人早年吃盡苦頭，晚年生活無憂！屬羊者越活越好命

一輩子順順利利，自然是每個人都想要的。但人生那麼長，誰能保障這一輩子都不會遇到風浪？誰又能說這一輩子都不會吃苦？怕就怕在前半生就將福氣用完了，人生先甜後苦，苦味加倍。



有句話說得好，你能承受多大的痛苦，那你就能擁有多厚重的幸福。「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，即使你現在的生活過得很不如意，別沮喪，也別放棄，因為早年的苦，都會成為你後半生福氣的根源。

科技紫微網說到的這5個生肖，越是在早年接受多些磨礪和苦難，餘生反而會越幸福！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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先苦後甜，越活越好的五個生肖

生肖豬

屬豬者前半生最容易吃的苦，就是無規劃、無積蓄的苦。你生性隨興自然，做事缺少耐心，安於現狀，不喜冒險。對金錢沒有太多概念，花錢隨意，賺錢也隨意，因此很難有盈餘。

然而，生活的壓力會時常讓你喘不過氣。由於你沒有能力與財力當做後盾，所以任何一點風險與變故，就會使你嘗到生活的苦。人總是要經歷磨難後才知道要成長，你也一樣，只有經歷過真正的苦痛，才會推著你開始意識到努力與積蓄的重要性，不得不逼著自己向前。

好在你生性人緣不錯，領悟能力也強，只要你開始認真對待一件事，就能很快迎來轉機。雖然後半生不見得會一飛沖天、大富大貴，但一定能活得比前半生從容、充盈。

生肖雞

前半生你容易吃的是被騙的苦。你並不是不聰明，相反的還蠻多點子與主意。只是你最大的弱點是心軟，看不得別人的眼淚與痛苦，很容易因為同情而受騙上當。

哪怕對方傷你再深，只要一道歉，二賣慘，你的那份聖母心就會讓你與對方和解。這樣怎麼可能不成為「完美受害者」？！

有句老話叫「好人有好報」，後半生你所有的曲折都將撥雲見日。你的善良雖然會讓你遇到傷害，但也讓你結下很多善緣，這會成為你後半生最好的助力。而你的勤懇特質，讓你在熟悉的事業領域有所建樹，逐漸扶搖直上。

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生肖狗

生肖狗有副不撞南牆不回頭的性子，難免在人生中吃很多苦頭，要走很多彎路才能找到對的方法和管道。並且你又有過度重情重義的毛病，做事經常不考慮自己，無論是親情還是友情，也不管自己能不能幫上忙，就是會不遺餘力的付出。

這樣的做法，有時候就難免變成打腫臉充胖子、不自量力式的義氣，為了成全別人，可能犧牲了自己或是家庭利益，不僅自己受苦，也讓伴侶、兒女跟著你受苦。

但好在你這種真誠、熱心的個性，會為你累積不少福報，中年後各方面都會漸入佳境，只要適時把握機遇，好運會紛至遝來。再加上你的一股韌性與衝勁，早年積蓄的力量能讓你翻身而起，把事業經營得有聲有色，後半生倒也能富足安逸。

生肖牛

你前半生的苦，一半來自於你責任心太強，另一半來自於你的倔脾氣。責任心方面，你總是大包小包的承擔很多人的問題，該你的、不該你的，你都要去操心，這樣如何不苦？！

至於脾氣部分，你愛恨分明，不會轉彎，又容易急躁，常會因為自己認定的道理與別人起爭執，弄得小事鬧大，得罪別人。一生中，你會為此吃不少的虧。

好在中年後，你開始懂得靈活變通，願意接納善意的提醒。也因為前半生踏實付出，在事業上穩紮穩打前進，逐漸能夠得到賞識。後半生，你會用這份穩重的品德拼出一條路。

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生肖羊

你屬於內智外拙型的人，明明有很強的領悟力、想法也很多，但就是不愛表現自己。比起出風頭，你寧可等待別人來發現你的優點，因此少有展示自己的機會，常常是被家人、同事、或上司忽略的那個人，不僅不容易得到重用，還會因此常被剝奪本來該得到的權益。

這樣的你，因為渴望被愛、被重視，所以想要透過討好他人的方式來得到稱讚。為此，你一力扛下所有辛勞，忍住委屈，然而你的累和付出仍然無法得到理解和體察。

好在，經歷過多年勞累奔波，希望又失望後，你會慢慢學會拒絕，開始懂得分辨人心。你的心態也日趨平和，不再糾結於別人的眼光和言語。「不困於心，不亂於情」，你的人生不再被憂愁、辛勞所困之後，運氣自然越走越順，精氣神都飽滿了起來。

人生順逆難料，最重要的是去了解自己的天命所在，為每次的選擇作最好的決定，便能降低逆勢時的風險、活出好命人生！

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