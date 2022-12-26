醜態瘋傳│男司機迴旋處落車指罵後車　無拉手掣私家車溜前極危險

在道路上駕駛時司機必需互相忍讓，以行車安全為先，惟網上瘋傳1段短片，顯示港道香島道與淺水灣道交界的迴旋處，日前發生躁司機停車、走到後車去鬧人，惟司機卻忘了拉手掣，結果私家車溜前幾乎釀成車禍的驚險場面。



私家車突然停下，司機下車指罵後車，期間沒戴好口罩，沒關好車門及沒拉手掣，結果汽車溜前險釀車禍。（fb專頁「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該段車cam片長52秒，平安夜（24日）被上載到facebook專頁「車cam L（香港群組）」專頁，顯示片主的車沿香島道往淺水灣道方向行駛，至交界迴旋處時，左邊另一路口突有1輛灰黑色私家車駛至，片主收慢而未有相撞。

其後灰黑色私家車駛前約10米停下，拉下口罩的男司機打開車門走出，來到後車的片主前破口大罵，惟當時灰黑色私家車非但沒有關上車門，相信亦無拉上手掣，司機亦沒為意身處下斜的路面，結果車身突然溜前。片段見到前方路面一直有多部車駛過，幸私家車溜前速度不快。原本罵人的男司機見狀即跑回車上及時煞車，才避免撞上其他車輛，情況十分狼狽。

片段在網上瘋傳後，有網民留直指下車罵人的司機「霸氣變傻氣」，又指他涉嫌危險駕駛，「無拉手制（掣）害埋對面線」，「好多男人唔鍾意拉手制（掣）， 成日話平路嘛， 其實係習慣， 邊個會突然醒起係斜路先拉，好Q剋（乞）人憎，最慘真係會影響到其他人」，更有人問涉事司機「係咪要去考個牌？」有人亦指該司機下車時沒戴口罩，違反口罩令，「一張告票可罰多$5000」。