身有鼠！四眼哥騎車老鼠上身亂爬　搞足20分鐘超淡定反應嚇呆網民

突然有老鼠爬上身，就算不被嚇得花容失色，驚呼也總有吧？然而，廣東惠州的肖先生卻有異於常人的反應，他日前騎車時被「過街老鼠」爬進衣服亂竄足足20分鐘，他竟然不哼半聲，而是超淡定應對，冷靜地利用紙皮和繩子做足「防咬措施」才開始趕鼠。由於他的神情太淡然，令網民都不禁嘖嘖稱奇，「真的好冷靜」、「這老鼠是他家的吧」，「看完影片有心理陰影」。



惠州的肖先生騎車時被老鼠爬進衣服亂竄足足20分鐘，他竟然還能冷靜應對。（《白鹿視頻》微博影片截圖）

根據《白鹿視頻》報道，事發於12月23日，惠州的肖先生騎車時慘被老鼠爬到身上，他表示當時「突然感覺身上有東西爬來爬去」，然後就聽到老鼠叫聲，於是他懷疑「有老鼠鑽到衣服裏去了」。他趕緊用手摁住老鼠，再下車去找便利店老闆要根繩子，把衣服捆成一個球，避免老鼠再到處亂爬。

肖先生指當時擔心被老鼠咬，所以便用紙皮塞到外套內，隔開老鼠與上衣，避免牠掙扎間將其咬傷。做好這些準備工作後，肖先生才請同行的同事幫忙趕鼠。他後來表示幸好自己不害怕老鼠，反而手握掃帚的同事就比較恐懼。

從影片可見，肖先生把衣服捲起拉高，請同行的同事幫他查看，剛開始同事並未發現異常，但1隻老鼠突然從肖先生衣服下擺探出頭來。於是同事拿掃帚伸向肖先生以驅趕老鼠，但此舉非但不能把老鼠趕出來，反而令老鼠往裏爬得更深。最後肖先生不得已只好拉開拉鍊打開衣服，老鼠才跳到地上。整個過程歷時約20分鐘，其間肖先生實在太過老神在在，超淡定的反應震驚全網。

不少網民看過影片都表示可怕，「這要我皮都得刮一層」、「他反應好快啊，換我嚇死了」、「不管老鼠鑽沒鑽，我聽到有老鼠就怕死了」。而由於影片中肖先生神態淡定自若，因此被網民稱呼為「淡定哥」，「太淡定了！還以為是他養的」、「這哥心真大」。

另外，有網民對於老鼠如何爬上肖先生身上感到好奇，「我實在想不通老鼠是怎麼爬上去的」，有人就猜測老鼠可能躲在肖先生的電單車上，他一時不查就帶着老鼠啟程，其間老鼠往他的衣服裏鑽，而因為天冷衣厚所以才感覺不出。

（白鹿視頻）