外傭擅用主人房廁所沖涼　港媽 ：我小器定佢越位？　續約陷兩難

外傭工作表現佳，但太自把自為始終令僱主有芥蒂。有港媽在網上發文大呻，外傭自行鏟起客廁浴室防水玻璃膠重喞，在未詢問下私自走入主人房廁所洗澡，令她很介意，「我小氣（小器）定係佢越位呢？」。她指外僱愈來愈自把自為，無奈真的「做嘢快靚正，照顧小朋友一流」，因快將續約，令她陷入兩難。帖文引來熱議，有網民認為外傭是在做額外裝修工作，替姐姐抱不平，但也有人直言事件涉及「尊重」問題，不建議續約。



樓主指外傭姐姐沒問過就自己入主人房的廁所洗澡。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱外傭姐姐私下走入主人房洗澡，「老公問佢，佢話上次都係咁」。所謂的「上次」，其實是家人出門時，姐姐自行鏟起客廁浴室的防水膠重喞，所以一時間無法使用，才會特准使用主人房廁所去洗澡。

樓主透露姐姐已經是第3次唧防水玻璃膠，首次時大家有商量，姐姐還說不好意思用主人房廁所，會落樓到會所洗澡；第2次她自行決定幾時唧後才通知，事先詢問可否用主人房廁所才入去沖涼；去到這次她是「無聲無色自己無啦啦做咗，然後自己好自然地用埋主厠沖埋涼」。

樓主問她為何私下用主人房廁所，「講佢又會黑面」，姐姐愈來愈自作主張令她感到無奈，「問題係佢比一般姐姐醒好多」，平日工作除經常浪費食物，亂煮份量食剩放入雪櫃變陳年餸外，「做嘢快靚正，照顧小朋友一流」、「就快續約，我擔心佢氣勢愈來愈強，愈來愈自把自為」。

樓主指對上一次外傭亦有進主人房洗澡，但事前有先詢問。（示意圖／Getty Images）

樓主認同姐姐將兒子照顧得很好，現時有2個選擇，第一是看在兒子份上續約。樓主稱其實丈夫和奶奶「唔鍾意越位，話無咗佢無話唔得」，故第二選擇是直接請另一外傭，但怕請到更差的，「又廢又越位咁我真係攞嚟」。

帖文引起熱議，有網民笑言外傭是在做額外裝修工作，「我覺得呢位外傭多鬼餘，幫你做埋裝修佬啲嘢，駛鬼幫你慳錢」、「如果連玻璃膠都負責幫你重唧，你執到啦！你老公都未必識呀」，提醒應該先考慮姐姐工作表現，如覺得姐姐是博炒，「咁你仲有乜懸念」。

樓主回覆指，他們未要求姐姐唧玻璃膠，很欣賞她自動自覺做額外工作，她擔心的是姐姐態度愈演愈烈，「再續下去可能佢會瞓埋上我主人床都可以覺得好自然」。姐姐原本說只會做2張約，現時是她主動問要否多續一次，要求加1,200元，推測可能是有朋友告知她，如果工作年期足夠，僱主解約要付長期服務金，怕一續約她會「博炒」。現在一家人說話都要思前想後考慮她感受才開口，姐姐較怕丈夫，「老公開咗聲，但老公成日講不出重點」。

聘請外傭帶來惖問題，令很多家庭感到煩惱。（《愛回家之開心速遞》劇照）

部分網民力撐樓主，指事件涉及尊重問題，「正如香港人打工，你都應該唔會未問老細就入老細房用佢私人嘢吧」、「唔好續，態度唔好」、「仲要加人工受佢氣，貼錢買難受」。不過，有網民推測姐姐有可能是不想煩到僱主才沒問，「湊小朋友要夾到，難得湊得好」，建議她向姐姐講明不准用主人房廁所，可能她覺得同過兩次都沒問題，今次不想煩僱主，教路「自己扮和事佬，求其屈話先生／奶奶唔鍾意咁樣用主醒，醒目嘅聽得明」。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）