驚見外傭整爆馬桶蓋！新裝修1年　僱主崩潰問：究竟點先可以坐爆

「究竟點先可以坐爆？」有僱主在社交平台大呻，新裝修入住1年，家中外傭竟然「坐爆」洗手間的馬桶蓋，雖然知道對方並非故意，但都無奈表示「耐唔耐都整啲新奇又刺激我嘆下」。



有僱主在社交平台大呻，新裝修入住1年，家中外傭竟然「坐爆」洗手間的馬桶蓋。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上傳有關照片，只見座前上的廁所板出現一個近乎三角形的洞口，另一張則顯示有人拿起碎片拍照。樓主透露，家中外傭身高5呎，體重140磅，中等略胖身材，不算重量級，因而難以明白對方如何「坐爆」廁板。她又指知道外傭並非故意造成，但無奈感嘆「耐唔耐都整啲新奇又刺激我歎下」，並稱不是投訴只是感嘆。

有僱主在社交平台大呻，新裝修入住1年，家中外傭竟然「坐爆」洗手間的馬桶蓋。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

她補充指，事發是星期日，外傭睡醒後就進入洗手間，「一般會搞好耐，沖涼洗頭掛」，相信她並非進行清潔等家務，沒料她一出來就表示把馬桶蓋弄壞了，幸好外傭未有受傷。

帖文引起不少僱主共鳴，直言外傭弄壞家中用品是意料之事，着樓主要有心理準備，「整爛嘢嘅開始，之後好多意想不到的莫名其妙嘅嘢爛」、「我做咗30幾年人都未試過坐爆廁板，佢地真係能人所不能」，又認為並非坐爆馬桶蓋，相信是「企上去或者有物件跌落嚟」、「似踩爆！係咪上面有架，上去拎嘢？」。

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