女生平安夜Staycation經期到　男友甩底留11字極衰　網民勸分手

聖誕假期快將完結，相信不少情侶都過了開心又滿足的平安夜。不過有港女提到，自己由於在平安夜早上剛巧經期到，通知男友後竟然被批「你嚟M，咁出嚟仲有咩意思？」，隨即更放飛機，沒有去到已經預訂的Staycation酒店房間。港女男友的表現引來網民一面倒的抨擊，認為樓主應該趁早分手。



樓主表示，在平安夜早上發現經期到，通知男友後竟被放飛機。圖為示意圖片。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港女在Dcard討論區上以「我嚟M所以佢平安夜放我飛機🙄」為題發文，稱平安夜當日原本約了男朋友行街及到酒店吃自助餐，然後再去Staycation。不過她卻在平安夜早上發現經期到了，所以就通知男友，「今日嚟M，唔想行咁耐街」，不料男友卻說這樣的情況出街沒有意思，直接爽約甩底。

網民們一面倒認為，樓主男友的行為十分無品，明顯他的目的只有性行為，「呢啲男仔唔分手留嚟過年」、「難聽啲講，佢當你係SP 而唔係女朋友」、「你要了解下佢係唔係真心愛你」。

另外亦有人認為，即使女朋友月經到，不能發生性行為，兩個人可以相擁而睡也是好事，「Staycation都係志在有個Skinship兩個人相處下啫」。最後亦有人提出其他可能性，認為樓主應該先了解男友的想法，「有冇諗過佢意思係你嚟M都唔想同佢行咁耐冇意思，而唔係一定同性有關？」。

（Dcard討論區）