女生經期不適落唔到床　叫男友幫買食物被斥扮嘢：嚟個M就變廢人

經痛是困擾很多女生的噩夢，有人甚至痛到暈倒或要整天躺着，旁人應多體諒。惟有女生日前發文，表示一向會有經期不適，有1次更嚴重到無法下床，於是便叫男友幫忙買食物，沒想到竟被指來經時變「廢人」，更被質疑「扮嘢」，令她悲從中來。網民直斥如此男友應即分手，「咁都唔分手等出年清明咩？佢係X街，但係如果你咁都唔分手其實你都冇資格抱怨」。



樓主表示自己受經痛困擾無法下床，只好請男友幫忙買食物，非但遭男友拒絕，更被質疑「扮嘢」。（《無法抗拒的他》劇照）

該女生在Dcard以「嚟M真係唔舒服，佢話我扮曬嘢」為題發文，稱一向在來經時會感到不適，但仍可正常活動。然而是次更甚，「今次係腰痛、頭暈、四肢無力到落唔到床」，於是請求男友幫忙買食物，卻被嫌棄「佢話：嚟個M就變咗廢人咁，唔講以為你腦中風，咪扮晒嘢啦！」，她於是發文訴苦，「嚟M唔舒服我都唔想」。

帖文引來網民熱議，眾人一面倒地勸她及早分手，認為他男友根本不夠愛她，否則不會不願意照顧她，甚至連基本尊重都沒有，「小病小痛都唔理，如果touchwood有咩大病你估佢仲會理你咩，趁後生分啦」、「唔體諒都算，仲要講野咁惡毒」、「唔體諒你身子的 係咪真係有愛」、「拍拖拍到基本嘅互相扶持都做唔到，點解要拍」。

亦有網民指男生未必能理解女生的經痛之苦，所以「溫提」樓主要令男友有所體會，「大大力踢佢下面，到佢痛到企唔到係身，大大聲鬧佢叫佢唔好扮晒嘢」、「建議令佢身同感受」。