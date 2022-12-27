港赴日航班指定使用4機場　網民呻旅程GG　連登仔話想去可以咁做

日本將於12月30日起加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，其中包括來自中國大陸、香港及澳門之間的航班，只可以使用東京成田（NRT）、東京羽田（HND）、大阪關西（KIX）及名古屋中部（NGO）機場，而且不能增加航班。據駐港日本領事館網站顯示，目前與香港有升降航班的日本機場有7個，另外3個為北海道新千歲（CTS）、九州福岡（FUK）、及沖繩那霸（OKA）機場。



網民得知消息之後都叫苦連天，因為有不少人已經購買機票，但目的地為上述4個機場以外的地方，例如札幌、福崗及沖繩等，旅程分分鐘被迫取消。



日本宣布加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括赴日航班只可以使用東京成田（NRT）、東京羽田（HND）、大阪關西（KIX）及名古屋中部（NGO）機場。（梁鵬威攝）

相關消息公布之後，連登討論區旋即有多個帖文討論，並且在短時間內登上熱門。有網民提醒，「買咗直航去札幌、福岡、沖繩嘅人，又要改機票了」，不少「苦主」在帖文留言，稱「買咗2月札幌，而家啫係點搞？」、「1月頭飛福岡，有JR Pass但都麻煩啦」、「身邊有朋友31號直飛北海道」、「12月29日飛北海道，係飛到去呀，但無機返又係X街」。

有連登仔教路，如果因為措施而未能直接前往目的地附近的機場，可以考慮先前往其他機場，然後轉乘內陸機或新幹線，「搭國內線咪得囉，畀多幾舊水啫」、「搵定內陸機或者 JR Pass」。不過亦有人指出，如果未能增加前往成田、羽田、關西及中部機場的航班，受影響人士就難以更改機票目的地，即使買到內陸機票或新幹線車票亦沒有意思。

有連登仔表示，受影響人士可以考慮改機票前往其他機場，然後再轉乘內陸機或新幹線。（資料圖片／Getty Images）

日本首相岸田文雄於今日（12月27日）公布加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，除了上述提到會限制航班使用指定機場之外，亦會要求來自中國大陸的入境者需接受病毒檢測，而讀賣新聞就指，入境者如果檢測陽性者，原則上需要隔離7天，無症狀者則只需隔離5天。

（連登討論區）