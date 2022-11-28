終等到日本開關補度蜜月　奶奶竟要跟住嚟　一個原因新抱反被圍攻

因為疫情關係，許多人的人生大事，也因疫情而不得不簡單辦理。



但隨著管制放鬆，出國政策的開放，不少人也想趁這個機會，出國遊玩及補個蜜月。

有網友在爆料公社app中的匿名公社發文表示，和老公約好出國過新年補蜜月，娘家媽媽自費參加，但膝蓋不好的奶奶想去，卻要求先生全額支付，讓她爆氣大罵：「想拖累誰？」

大部分網民看完卻力撐奶奶 怒轟女網友自私（點圖看原文及網民看法）：

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「年中就跟豬隊友（丈夫）說好去日本跨年，也講好要秘密進行，結果這頭豬在奶奶家說漏嘴，現在巫婆也吵著要去。這是我們要補蜜月的，我媽要去就算了，巫婆也要跟是怎樣？」

「而且我媽是說她要自己出錢我才答應，但巫婆是要豬隊友全出，我們才剛新婚不到一年，還在存錢買樓，她是想拖累誰？還常常都在喊膝蓋不舒服，跟到國外我還不是要照顧她，這樣要怎麼玩？兒子都結婚了，媽媽還不肯放手，到底是多變態？」

網友們回應：「也夠委屈的。」「講清楚，自己付自己的。沒有就沒辦法訂機票。不然到外國，你跟你媽，他跟他媽睡。叫你老公自己想清楚。」

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但大多數的網友則無法認同，紛紛砲轟：「自己媽就是媽，奶奶永遠就是奶奶，最好你都不會老，你兒子和你未來媳婦這樣對你的話，你怎麼想？膝蓋痛你怎麼不說先帶她去治療，還在那罵她，最看不起你這種人！」

「媳婦不是聖人，奶奶也不是聖人，為什麼老是挑剔奶奶的作為，而不回頭看看自己的作為是不是如你所說的奶奶一樣呢？不要被網路上那些洗腦成奶奶就是萬惡的人似的，家庭的很多的事情都是要將心比心來相處，才會彼此圓融，否則只會讓問題走向更深的一步。」

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「養你到大，你一張機票都出不起？」「你媽要去，他媽當然也可以去。你這為人兒媳婦的，一定跟奶奶處的不好。目前還是住在奶奶家吧？補蜜月之旅，就可以帶上自己的媽？別人的媽就不行？你可以跟她們說，下ㄧ次再帶她們同遊。別為難自己的老公，讓他有不孝的感覺。」

面對熊熊炮火，原po在留言處解釋，她並沒有住奶奶家，而且娘家媽媽是自己付錢，但奶奶卻要先生付擔全部費用 ，她也因為擔心奶奶腳傷而勸說下次再帶她去，可是奶奶卻硬要跟。最後還火氣甚大的反駁：「笑死，我媽自己出，奶奶就可以賴我們？」讓網友們不禁搖頭。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】