家長填色比賽？幼稚園親子填色作品勁到咁　有家長嬲爆呻不公

親子比賽事實上有「親」無「子」？有家長大呻早前參加1個由小學舉辦的幼稚園親子填色比賽，小孩首次參賽他分外用心指導，預留很多時間讓孩子參與，結果連參與證書都沒有，一看那些優秀作品令他相當氣憤又覺得不公，「不如搞家長填色比賽啦！咩親子啫」。事件引來熱議，許多網民安慰事主，說親子比賽向來沒有親子成份，「呢樣係香港學校特色，唔係仲未慣呀」。



有家長和小朋友參加由小學舉辦的幼稚園填色比賽，過程中給了很多時間小孩發揮。（示意圖／Getty Images）

有家長投稿到facebook專頁「生仔要考牌系列」，大呻親子填色比賽的不公。他早前參加某小學舉辦的幼稚園親子填色比賽，結果「可以睇清楚一間學校嘅老師同校長嘅要求」。雖然只是親子比賽，但他認為學校老師評審時仍應做到公平公正，「起碼要睇到有小朋友參與成份先稱得上『親子比賽』」。

樓主表示，小朋友是首次參與學校填色比賽，「自己留咗好多時間畀小朋友自己油，亦用咗好多時間畀小朋友參與」，不過結果連1個參與證書都欠奉。他其後瀏覽比賽的優秀作品並上傳圖片，揶揄「真係好佩服參與嘅家長」、「不如改名做家長填色比賽啦」，直斥結果對真正參與度很高的小朋友不公平，質疑比賽的結果只會向家長及小朋友灌輸錯誤觀念，為求達到目的，做人一定要不擇手段，「建議學校下次不如搞家長填色比賽啦！咩親子啫」。

許多網民笑言類似情況源遠流長，像當年小學所謂美術比賽，「攞冠軍嗰啲八九成有家長幫手，幾十年冇變過」，類似比賽應劃一稱作「親子造馬比賽」，主要是靠家長完成就拿到頭3名，校方為名聲亦不會出聲，「出聲即係柴自己學校台」、「學校唔DQ，家長繼續代打」、「定佢哋覺得好多天才」。

網民安慰道樓主要換個角度看，他始終有心讓小朋友多點參與及嘗試，對將來一定有幫助，建議別太重視成敗，「你其實係賺咗一段時光」。有網民又提到「你真係未見家長造嗰啲大師級燈籠」、「幼稚園環保catwalk！有家長係用紙皮做變形金剛車，着上身真係可以由衫變車」，就結果而論真心佩服「自己都覺得輸得心甘命抵」，「呢位家長見識少，早幾年任天堂搞嗰個親子填色比賽先係天花板」。

網民笑言任天堂以前辦的小朋友填色比賽才是「天花板」。（facebook專頁「精靈寶可夢」圖片）

不過，有網民認為比賽作品「唔算特別好」，也不排除小朋友有美術天賦，惟有留言認為畫作起碼有小學生水準，幼稚園小朋友應該做不到，「實際比家長鬥邊個油得靚」、「根本就喺大人同大人之間嘅鬥爭」、「（你唔識畫啫，個個都係咁㗎啦）真實對白」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）