兒童填色比賽得獎作品惹熱議　家長質疑有人請槍：不如即場表演

不少家長也會讓子女於課餘時參加不同的比賽，發展興趣之餘增加經驗。早前1個藝術用品品牌舉辦兒童填色比賽，公布賽果後引來熱議，皆因幼兒組及兒童組的得獎作品也有「超水準」表現，引來網民質疑有家長疑為孩子「請槍」，才能交出精細又繽紛的作品，同時認為主辦方未有考慮實際情況而作出合理、公正的評審。



有藝術用品品牌舉辦兒童填色比賽，公布賽果後引來熱議，皆因幼兒組及兒童組的得獎作品也有「超水準」表現，引來網民質疑有家長疑為孩子「請槍」。（fb「Faber-Castell」專頁圖片）

藝術用品品牌Faber-Castell本年3月舉辦「2022繽紛復活節填色比賽」，吸引逾800名12歲以下兒童參賽。日前主辦方公布幼兒組及兒童組的得獎名單，兩組的冠亞季軍的作品引來網民熱議，不少人質疑作品的精美程度與參賽者年齡能力不相符，質疑有家長為了增加子女的得獎機會而「請槍」。

賽果帖文引來網民留言及瘋傳，有家長稱子女亦有參賽，本意旨在參與，但看到有小朋友交出「超水準」作品也感無奈，「我4歲兒子都係自己親手畫和油的，睇見啲幼兒作品，竟然有家長和老師出術，仲要咁光明正大交去比賽，真係嘆為觀止」、「個女第一次咁認真咁自己去完成作品，我自己都好滿意。不過見到其他人嘅作品咁高水準，我都覺得雖敗猶榮，始終過程比結果更重要」。

該填色比賽於本年3月舉辦，吸引逾800名12歲以下兒童參賽，分為兒童組及幼兒組。（fb「Faber-Castell」圖片）

亦有網民認為，主辦方評審時應考慮兒童的能力與作品的實際表現，「主辦單位見到明顯超出幼兒能力嘅作品，竟然完全唔加以核實就頒獎，變相鼓勵作弊同對其他靠自己努力嘅小朋友唔公平」、「誠心邀請主辦單位下一次以直播的方式邀請這些得獎的小朋友們表演即場上色」、「給小朋友哋機會啦，多點創意獎，冇全部都係咁專業嘅畫面，一看就知道有幾多小朋友嘅手筆，有幾多大人嘅手筆」。