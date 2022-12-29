烏干達67歲男爽娶12妻生102個子女　圓夢後遇困境崩潰帶老婆避孕

齊人之福不易享！在烏干達一夫多妻制是被允許的，而67歲男子哈沙亞（Musa Hasahya）可說是體制的擁護者。哈沙亞擁有大片土地，土地上住了600多人，而令人吃驚的是，當中大部份是他的血脈，因為他娶了12個妻子，她們共為他生下102個子女，而子女們又生下了568個孫子女。然而，這個龐大的家庭令哈沙亞高呼「吃不消」，巨額開支令他頭痛不已，近日他向政府申請援助，而這個大家庭亦因此吸引了當地媒體採訪。



烏干達67歲男子哈沙亞與12名妻子、102個子女和568個孫子女，共同居住在巴特利亞區。（「Afrimax English」Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，住在烏干達巴特利亞區（Butaleja）的哈沙亞從已故父親（Mwamadi Mudumba）處繼承了一片土地，然後再利用自己賺到的錢買入更多農地，現時坐擁約160英畝（約65萬平方米）的土地。而這片土地，就由他約600名家人共同打理，而當中九成人是他的子女及孫子女。

哈沙亞在16歲時娶了第一任妻子哈尼法（Hanifa），並於婚後2年誕下長女，首次當爸的喜悅震撼了哈沙亞。本來輟學當農民的他，為了妻女決意經商，而擁有生意頭腦的他亦很快就抓到商機，漸漸地富有起來。身兼村委會會長的哈沙亞有錢有地，在村內備受敬重，決定開枝散葉，而村中的家庭都樂意把女兒嫁給他。

身兼村委會會長的哈沙亞有錢有地，在村內備受敬重。（示意圖，Unsplash）

哈沙亞希望壯大家庭，於是在50年內接連娶妻，如今已經擁有12名妻子、102個子女、568個孫子女，一大家人就住在他的「領土」上，以家族形式經營着耕種、畜牧生意，「我確保為他們每個人提供鋤頭來耕種土地並生產足夠的食物來養家餬口」。但是，哈沙亞並不打算把土地分給兒子們，因為他認為需要訓練孩子們靠自己努力工作以獲得土地，而非靠父蔭。

這數十年來，哈沙亞為了保持家庭紀律與團結，每月月底就會舉行家族聚會，他會聆聽眾人的要求與難題，同時提出勸告及警戒。他強調雖然家庭成員眾多，但卻沒有紛爭，一片祥和。而作為一家之主的哈沙亞雖然能辨認出自己的孩子，但就難以分辨數百個孫子，有的甚至連名字也無法記住，只能靠他那本寫上每一個後代名字的小筆記本。

根據當地媒體報道，哈沙亞最小的兒子才6歲，而他最年輕的妻子卡卡茲（Kakazi）比他大部份的孫子都還要年輕。哈沙亞和12位妻子共同住在有12個房間的大院子中，妻子們有各自的小廚房，但到了晚上就會一起睡在大屋中，「我所有的妻子都住在同一所房子，我會監視她們並阻止她們與其他人私奔」，至於子孫們就被安排在土地上另外興建的一排排小房子中。

哈沙亞的巨大家庭成了他的負擔，最終向政府申請了援助。（「Afrimax English」Youtube影片截圖）

開枝散葉是哈沙亞曾經的夢想，他亦成功辦到，但隨之而來的是挑戰。資源有限，哈沙亞難以負荷家庭開支，「我的收入愈來愈低，我的家庭愈來愈大，我不能再忍受生育孩子了」。於是哈沙亞日前向政府申請了教育援助，希望所有子孫都能接受教育，同時又帶育齡的妻子們去計劃生育，盼望透過避孕方法來停止再做爸爸。他又說自覺年老，並警告有「超過4個妻子」的人要三思而行，「我不鼓勵娶4個以上，因為太糟糕了」。

（綜合）