靚仔網紅爽娶9老婆曬幸福　1年後下場慘淡　原因竟是鄰居咁做…

齊人之福不易享！巴西靚仔男模特兒烏索（Arthur O Urso）去年娶了9名妻子羨慕旁人，更明言希望湊成「10人老婆團」，早前引起網民熱議。惟「幸福」婚姻生活只過了一年就被「打臉」，竟有一半妻子都選擇離婚，而導致「慘淡」收場的原因，竟是隔壁鄰居累事。



巴西1名靚仔男模特兒擁有9名妻子，自稱要反抗一夫一妻的婚姻制度，但近日其1名妻子提出離婚，直言難以接受與他人分享丈夫。（ig「arthurourso」圖片）

綜合外媒報道，烏索因在1年內減重28.5公斤而爆紅，現時身兼網紅及模特兒。經歷大變身的他娶了第一任法定妻子卡莎琪（Luana Kazaki），惟仍未滿足，更在去年一口氣與另外8名女子舉行結婚儀式，聲稱要以行動「抗議一夫一妻制」及宣揚「自由戀愛」。由於巴西並非「一夫多妻制」國家，結婚儀式未獲當地政府承認，但烏索仍與9名妻子展開婚後同居生活。

烏索還表示，因要顧及每個妻子感受，特地製作了「床事更表」，以免分配平均。

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不過這段超級多角戀婚姻只維持一年便被「打臉」。結婚幾個月後就有其中一名妻子提出離婚，指不想與其他人分享丈夫，當時烏索未有因此受打擊，更表示希望日後能多娶2名妻子湊夠10人，「我一直的願望是能有10個妻子」。

勁過韋小寶！巴西靚仔男模爽娶9老婆 遭1妻拋棄誓娶2女湊夠10妻

烏索之後帶着其他妻子搬到自己設計的「自由戀愛大廈（Mansion of Free Love）」，詎料卻引起居民鄰居不滿，更有人用噴漆在牆上寫「魔鬼的家人，滾（Devil's family. Go away）」。烏索直言，最初感到很害怕，坐下來商談找出問題所在後本回復如初，「夫妻之間的關係沒有被影響」，惟時間一分一秒過去，鄰居態度未有緩和，導致烏索和妻子們關係緊張，爭吵愈來愈多，最終與當中4名妻子達成共識分開。

面對妻子們離棄，烏索形容是「平靜地結束了」。（ig「arthurourso」圖片）

面對妻子們離棄，烏索形容是「平靜地結束了」，強調「每個人都說出了自己的感受，這就是自由戀愛應該有的樣子…明白什麼時候該結束，沒有壓力，沒有僵局」。他又期望將來能找到新伴侶，「我不知道何時找到，也不知道我是否會再婚，但我確實想要更多女人」。