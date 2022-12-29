帽事嘅！BB監視器直播妻偷情聲音　人夫極怒持刀衝回家捉姦卻被告

英國1名人夫懷疑妻子有外遇近半年，於是暗中監察等待捉姦時機。今年10月，其妻子帶情夫回家鬼混，雖然已將BB監視器面向牆，但卻忘了關掉聲音，人夫聽到兩人聲音，拿刀怒衝回家捉姦，威脅下場卻是被判18個社會服務令，及1年內不得接觸受害人。



馬立克聲稱半年前看到妻子手機訊息，開始懷疑妻子有外遇，於是監察住對方的行為等待捉姦時機。（《金魚妻》劇照）

綜合外媒報道，47歲人夫馬立克（Marek Fecko），在今年10月31日上班期間，由於其手機連接到家中的BB監視器，聽到妻子在家中與情夫鬼混的聲音，氣得立即拿刀衝回家，瘋狂大叫「他在哪裏？」，並揮舞大刀聲言「我要殺了你」，而情夫原來是他的舊同事，當時嚇得匿在車上。事後馬立克被捕並承認毆打及非法藏刀罪。

馬立克聲稱半年前看到妻子手機訊息，開始懷疑妻子有外遇，於是監察住對方的行為，以等待捉姦時機。而事發時妻子將BB監視器面向牆邊，以為可以瞞天過海，誰知卻沒有關掉聲音，偷情過程全「聲音導航」。人夫聽到兩人聲音，拿刀怒衝回家捉姦，事後卻被告上法庭。

馬立克聽到妻子在家中與情夫鬼混的聲音，氣得立即拿刀衝回家因而犯案。（《金魚妻》劇照）

辯方律師求情時指，馬立克受到嚴重挑釁才犯案，承諾以後不會再犯。不過法官指，妻子的外遇對象是他的舊同事，難免會非常憤怒，但他須為自己的行為負責，判處他18個月社會服務令，以及在1年內不得接觸受害人。