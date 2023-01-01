印度婦耳痕求診　醫生一照驚見「大眼仔」爬出洞口　網民讚可愛

耳朵潮濕又溫暖的環境，對小動物有著致命的吸引力。根據《LAD BIBLE》報導，印度一名婦人先前出現頭痛及耳朵不適的症狀，直到醫生用手電筒往耳朵裡一照，赫然發現有隻小蜘蛛緩緩爬出耳道口，讓婦人幾乎就要崩潰。



【圖輯】印度婦耳仔痕，原來有隻「大眼仔」住在裡面！網民一睇讚可愛（點圖放大了解👇👇👇）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

當時49歲的婦人Lekshmi L向傳媒表示，自從某天在陽台不小心睡著，就經常性的感到頭痛，甚至還有「東西在耳朵裡走路」的感覺。由於疼痛感沒有隨著時間舒緩，中間他曾請女兒拿手電筒往耳朵裡照，但沒有發現任何異狀。

直到有天Lekshmi的丈夫將他送往醫院，醫生Santosh Shivaswamy接手後同樣拿手電筒照射耳朵，赫然發現有一隻小蜘蛛緩緩地從耳道裡爬了出來。當Lekshmi被告知耳朵裡住著一隻蜘蛛：「我嚇壞了，什麼都想不起來。」

【相關圖輯】色字頭上一把刀！母蜘蛛一完事即時秒殺炮友 雄蜘蛛靠這招自救（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

醫生Shivaswamy事後表示，在急診室裡常遇到耳朵有異物的案例。然而活生生的動物進到耳裡，可能會讓病人嚇壞，使得手術比平常更難進行。醫生也補充說明，很少看到有蜘蛛在耳道內活動，所幸最後婦人並無大礙。網友看到影片則表示「不敢再睡午覺了」，也有人驚呼：「從沒見過這麼可愛的小蜘蛛。」

【同場加映】超驚悚！螢幕上見詭異「馬卡龍」 過百蜘蛛突破卵而出 嚇壞網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

拿不出入境證明文件！德牧遭飼主丟包機場等死 暖心機長見到牠立刻收編

孤兒河馬被棄養「從小與被犀牛帶大」以為自己是犀牛 一生摯友教會牠游泳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】