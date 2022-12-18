【有片】海岸驚現「美人魚」？傳當地老是常出現　官方也天價懸賞

眼見不一定為憑？根據《LAD BIBLE》報道，幾名徒步者在欣賞風景時，意外看見海面的岩石有不尋常的生物，外觀像極了傳說中的美人魚。



不過這段影片中的美人魚事後被指出是造假，是為了讓觀眾覺得美人魚真實存在。

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一行人原本將鏡頭對準山路，不過眼睛餘光卻被海中的奇異景象吸引。當拍攝者把鏡頭對準岩石逐漸放大時，兩人忍不住驚呼「天哪那是甚麼」，認為眼前的生物就是傳聞中的美人魚。而不明物體似乎也察覺到有人正觀察著牠，恰巧在回頭後就迅速跳進水裡消失無蹤，留下一連串的謎團。

YouTube影片底下許多人留言表示相當驚人，「轉身看他們的那段真他Ｘ嚇人」、「有史以來最真實的鏡頭」、「轉動身體的方式就像真的美人魚」、「我們只發掘了5%的海洋」。然而也有人質疑這段影片是假的，「如果這兩個人閉嘴，影片看起來會更真實」。

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另根據《ABC NEWS》報道，由於當地美人魚傳聞不曾斷過，以色列亞姆村（Kiryat Yam）官方甚至決定懸賞百萬美元給拍到真正美人魚照片的人。

然而影片中的美人魚事後也傳出並非真實，其實是美國動物星球頻道為了紀錄片《Mermaids: The New Evidence》刻意製造的假人魚，甚至連請來的專家都是演員，只為了讓觀眾覺得美人魚真實存在。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）也強調，截至目前為止仍沒有證據顯示有水棲的類人類（aquatic humanoids）被發現。

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