結婚3年有車有樓好自由　人夫享受不生育卻矛盾：好像人生滿無趣

對於生育與否，從來是個人選擇。台灣1名人夫早前就發文，稱與妻子結婚3年未有生育，2人年薪各有約120萬台幣（約30萬港元，即合共約60萬港元），婚後有置業但仍需供款，他最近不禁思考生小孩的真正意義，眼看朋友為了孩子與另一半吵架，支出亦大增，且被孩子綁手綁腳。樓主指現時二人世界過得自由自在，每年更可以去旅遊，但同時認為沒有小孩的人生很無趣，因而感到矛盾。



有人夫發文指和妻子結婚3年未有生育，最近在思考生小孩的意義是什麼。（《我的上流世界》劇照）

該名人夫在Dcard討論區以「不生小孩真的很自在」為題發帖，指自己28歲，與27歲的妻子結婚3年，2人年薪各自均有約120萬台幣，且已有車有樓，而單位還需供款約20年。雖然婚後一直沒有小朋友，但樓主最近卻一直思考生兒育女的意義，眼看朋友為孩子和另一半吵架，經濟負擔加重，做事被綁手綁腳，反而他跟妻子過得自由自在，甚少吵架，每月大可花費數千元吃3次大餐，亦能添置衣裝打扮自己，更會到外地旅遊；惟另一邊廂，他亦認為「自己沒生好像是件好事，但不生又好像人生滿無趣」，想法互相矛盾。

樓主續稱現在跟妻子過得自由自在，每年能去外遊，沒什麼爭吵，表示「自己沒生好像是件好事，但不生又好像人生滿無趣」。（《超能老豆》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，不少人力撐樓主不要生小孩，「很痛苦，千萬別生」、「真的想不到生小孩有什麼優點」、「有智慧的人是不會生小孩的」、「這個世界那麼痛苦，為什麼還要生小孩來讓他們受苦？」、「如果不是家裡超有錢，小孩長大也是變社畜而已」。

部分網民則認為生育與否是夫妻的共同決定，「開心就好」、「沒有對錯，只有選擇」、「生小孩真的取決於自己或夫妻，不要後悔就好」、「生小孩也不是因為無趣就生，而是有沒有認同夫妻要有小孩才是完整的一個家」、「毛小孩可愛多了」、「養毛小孩超讚」。

網民力撐樓主不要生小孩，「很痛苦，千萬別生」、「真的想不到生小孩有什麼優點」。（《暖男爸爸》劇照）

不過，支持生育的網民留言表示，樓主只看到生子的壞處，卻忽略了小朋友帶來的樂趣，「有小孩不錯啊，以後退休，可以叫小孩養我」、「小孩真的很可愛啊，看他學習跟成長的過程本來就是一種幸福」、「有孩子滋潤家庭生活會有很多新的歡樂」。