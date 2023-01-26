台女門口貼百元鈔票求鄰居幫倒垃圾　半夜回家見這一幕極無奈

左鄰右里互相幫忙乃平常事，但早前有台灣網民就發文分享，稱自己下班回家通常已經是半夜，因此無法配合垃圾車的時間表，便貼了1張100元新台幣鈔票（約25港元）在門上，並附上紙條，希望有鄰居能幫忙倒垃圾，不料回家卻發現垃圾原封不動，鈔票也沒有人拿取，不禁懷疑鄰居們是否嫌100元太少。



台灣有女生發文指自己下班回家通常都已半夜，無法配合垃圾車收垃圾的時間，便將100元新台幣鈔票（約25港元）貼在門上並附上紙條，望有鄰居可以幫忙倒垃圾。（fb「爆廢公社」）

台灣有網民在facebook群組「爆廢公社」發文並附上1張照片，相中寫道「拜託好心人士幫我倒垃圾，我工作到凌晨才回家，都來不及倒，為了答謝好心人，我貢獻100元，謝謝」。樓主表示，由於工作關係讓她無法趕上回收垃圾的時間，故期望有好心鄰居能順手幫忙倒垃圾，但沒想到回家後卻發現垃圾和100元一動不動，便估計鄰居們「嫌100元太少是不是啊，還是怕錢有電」，更表示「如果換成是自己一定會幫忙，畢竟真的很好賺」。

帖文惹來網民關注，不少人紛紛留言稱願意幫忙，更表示希望與樓主當鄰居，「來來來，我天天幫妳倒垃圾，一個月賺3,000也不賴」、「我是全職媽，一定幫忙去賺零用錢」、「以後有倒垃圾的服務，請打給我」、「好希望你是我鄰居」；亦有人笑言只是金額未夠吸引，換成藍色的1,000元紙幣，「紅色不夠顯眼，換張藍色的試試」。

帖文惹來網民關注，不少人紛紛留下回應，表示願意為樓主倒垃圾，更揚言希望能跟樓主當鄰居，「以後有倒垃圾的服務，請打給我」、「好希望你是我鄰居」。示意圖。（Unsplash@seffen99）

不過，也有網民指該張原圖已是舊聞，只是近日再被上傳並引來熱議。由於台灣的垃圾車有固定收取垃圾的時間，若住戶錯過特定時間，便要等到翌日甚至更長時間，因此該照片不時被網民翻出來「重溫」分享。