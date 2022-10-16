垃圾屋！美女專收垃圾廚餘囤積　塞爆門都卡住　房東：最恐怖經歷

人不可以貌相，美女未必愛乾淨！有台灣房東在facebook發文，大呻一段租房20多年來最恐怖的經歷，指有名漂亮女生租屋2年半後突然不交租兼失聯，最終向警方求助下才抓到女租客，但想入屋查看時，才發現單位被垃圾「倒灌」到連大門都難以開啟，雜物堆到上天花板，且傳出惡臭、業主「全身皮膚瞬間發癢過敏」，驚覺室內充滿「蟑螂、跳蚤，死老鼠、蛆、蒼蠅、蚊子」，而且屋內所有電器、家具盡毀，結果清走了兩車半份量的垃圾，要全屋重新裝修及滅蟲都花了2個月。女租客在警局落口供時，承認自己向鄰居收集垃圾和廚餘丟入屋，原因和她失業有關。



房東分享影片，只見單位連大門難以打開，因被垃圾卡住。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

有台灣房東在facebook群組「爆料公社」發文，分享一段「我2x年來數一數二厲害的租屋被破壞經驗來給大家…我應該贏了」。該名惡劣租客是頗漂亮的女生，承租時37歲左右，但住2年半後突然不交租又失聯，而且單位散發出惡臭，被鄰居投訴出現很多蟑螂和老鼠，之後要報警求助才抓到女租客。房東到單位查門，結果大門都難以全開，因為被垃圾卡住了，惡心的不止是令人作嘔的臭氣，還有「全身皮膚瞬間發癢過敏」。

影片所見，房東上門時，屋內垃圾多到幾乎「倒灌」出來，單位大門只能勉強推開一點點，因屋內垃圾幾乎堆到上天花板，充滿了紙皮、吃完的外賣。檢查後發現，房內所有電器被毀、廁所浴室全毀，「所有裝潢內部滿滿的蟑螂跳蚤，死老鼠、蛆、蒼蠅、蚊子」，清潔阿姨到場時何止不知道從何清起，根本連進都進不去，清理出的廢物有兩車半的量，「家具家電全毀全丟+整間裝潢全毀通通拆掉重做、外加除蟲除臭快2個月」，單位所有損失幾乎都是他自行承擔。

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房東解釋單位本身都裝修及設備都相當不錯的，並非破舊單位，並付上另一張重新裝修後的照片，恍如由垃圾房變成高級公寓，「經過這場戰役就覺得什麼事情都沒什麼了」。

網民看過帖文大呼惡心，「垃圾只進不出，從來沒打掃過」，如果不是有門，「我還以為路邊的垃圾堆」，又稱她似「把垃圾往房子塞，純報復心態」。有網民笑稱大家別再誤會女生外表光鮮漂亮就一定乾淨，「只能說房東不要再傻傻以為女生愛乾淨了」。

房東要重新裝修及滅蟲，費用幾乎都是他自己掏荷包應付。（fb群組「爆料公社」圖片）

房東續指，女租客到警局落口供時，承認她每天都將鄰居的垃圾和廚餘丟入單位內，因為她失業了，一直被債主追數，又欠下好幾個月房租，「她理智線斷裂失控做出來的」。有時她會睡在房間內部，因為「躲在垃圾堆裡面債主上門也不敢進去」。

（fb群組「爆料公社」）