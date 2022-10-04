極品租客留下「細思極恐垃圾屋」　愈睇細節愈驚：竟有奶粉同貓糧

人家說出租房子最怕遇到不繳房租的，或是搬離時留下一堆垃圾給屋主處理的，這些處理費有時連按金都不夠扣。



台灣網友萬能吳就在爆料公社發文：「常看到新聞報導租客留下爛攤子，今天終於看到了，能夠租約兩年，最扯的是，馬桶水永遠是滿的！」

廁所更恐怖 網民愈睇愈心寒：「那是嬰兒奶粉嗎……」（點擊放大瀏覽）：

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「天啊！這是人可以住的嗎？」網友們看到照片後的一句驚嘆！滿屋子垃圾，滿走道垃圾，老實說已經沒有其他可以再堆垃圾的地方了，根本分不出這是客廳廚房還是哪裡。

「沒看錯，那是嬰兒奶粉對吧！租客有小小孩？」「雪櫃！我看到雪櫃了，你有打開看看嗎？感覺裡面也會有很厲害的東西！」「我發現雪櫃好像是唯一感覺比較乾淨的物體。」

「他是都直接踩在垃圾上面行走嗎？沒看到路呀！」「總覺得這對東西下面會突然冒出或伸出一隻手或一顆頭……可以演鬼片了……」「這感覺像是去外面把垃圾收來囤放的。」

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「不得不說，這桌子跟整個家比起來，算是收得很乾淨了，瓶瓶罐罐擺放的還很井然有序呢！」「那堆煙蒂……感覺肺癌不遠了。」「真的沒辦法忍受那種手搖飲不喝完就直接扔桌上，然後一杯接著一杯，杯子裡面的不明液體根本都是黴菌培養液。」

還有人發現：「貓飼料？等等，這環境還養寵物，拜託不要鬧了！」「天啊！那一堆絲料是怎樣，貓咪還好嗎？」「那馬桶裡面的是屎嗎？顏色看起來不像陳年的，還頗新鮮的啊！」「你們確定租客沒有在雪櫃裏面嗎？」

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